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Граждане США лишаться возможности скачивать TikTok

Администрация Трампа запретила TikTok и WeChat, которыми пользуются миллионы граждан страны

сегодня, 17:27
Автор:

Павел Зинченко

В пятницу администрация Трампа заявила, что запретит гражданам Соединенных Штатов загружать популярные китайские приложения TikTok и WeChat, начиная с вечера воскресенья. Оба приложения используют более 100 миллионов человек в стране. Об этом сообщает издание Buzz Feed News.

Граждане США лишаться возможности скачивать TikTok

Согласно указу Министерства торговли США, новые загрузки приложений будут запрещены из магазинов приложений США с 20 сентября. WeChat, приложению, популярному среди граждан Китая в США, также будет запрещено размещать контент и обрабатывать платежи внутри США. TikTok столкнется с аналогичными ограничениями начиная с 12 ноября, а это означает, что существующие пользователи больше не смогут получить доступ к видео TikTok после этой даты.

В начале августа президент Трамп подписал указ, в котором говорится, что TikTok будет фактически запрещен в стране через 45 дней, если американская компания не купит ее американские активы. В прошлом месяце ByteDance, компания из Пекина, владеющая TikTok, подала в суд на администрацию Трампа и обжаловала запрет в федеральном суде.

Изначально ByteDance вела переговоры с Microsoft о продаже своих операций в США, но сделка не состоялась. С тех пор ByteDance ведет переговоры с производителями программного обеспечения Oracle и Walmart с целью создания новой компании TikTok Global, чтобы развеять опасения администрации Трампа по поводу данных пользователей. Однако сделка еще не завершена.

В пресс-релизе Министерства торговли говорится, что у TikTok есть время до 12 ноября, чтобы разрешить опасения администрации Трампа, и если это произойдет, его можно будет вернуть в магазины приложений.

Как сообщало издание "Комментарии", власти Китая высказали свою позицию относительно ситуации вокруг TikTok.


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