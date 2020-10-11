Google запустит новую полезную функцию на YouTube

В качестве уведомления для компаний электронной коммерции Google добавит функцию покупок на YouTube. Новая функция, которая позволяет зрителям покупать продукты непосредственно на платформе обмена видео, в настоящее время находится на стадии тестирования. Об этом сообщает Fossbytes.

YouTube получит новую функцию

Согласно отчету Bloomberg, YouTube побуждает некоторых создателей контента отмечать продукты в своих видео. Таким образом, Google стремится собрать данные для своих инструментов аналитики и покупок, прежде чем полностью интегрировать новую функцию электронной коммерции в YouTube.

Представитель компании подтвердил, что создатели будут контролировать продукты, которые они помечают в своих видео. Но нет никаких окончательных новостей о том, когда эта функция будет запущена и как работает этот процесс.

Прямо сейчас гигант видеостриминга получает 30% выручки создателей за счет платных подписок. Однако плата за использование платформы для продажи продуктов, вероятно, будет меньше этой цифры.

Как и конкуренты в лице Amazon и Facebook, Google также намерен использовать всю мощь многомиллиардной индустрии электронной коммерции. А учитывая, что YouTube — это неизведанная кладовая возможностей для продаж, решение Google интегрировать покупки не вызывает удивления.

Как сообщало издание "Комментарии", Google обеспечит дешевые смартфоны хорошими камерами.

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