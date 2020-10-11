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Google запустит новую полезную функцию на YouTube

Функция электронной коммерции YouTube находится на стадии тестирования

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

В качестве уведомления для компаний электронной коммерции Google добавит функцию покупок на YouTube. Новая функция, которая позволяет зрителям покупать продукты непосредственно на платформе обмена видео, в настоящее время находится на стадии тестирования. Об этом сообщает Fossbytes.

Google запустит новую полезную функцию на YouTube

YouTube получит новую функцию

Согласно отчету Bloomberg, YouTube побуждает некоторых создателей контента отмечать продукты в своих видео. Таким образом, Google стремится собрать данные для своих инструментов аналитики и покупок, прежде чем полностью интегрировать новую функцию электронной коммерции в YouTube.

Представитель компании подтвердил, что создатели будут контролировать продукты, которые они помечают в своих видео. Но нет никаких окончательных новостей о том, когда эта функция будет запущена и как работает этот процесс.

Прямо сейчас гигант видеостриминга получает 30% выручки создателей за счет платных подписок. Однако плата за использование платформы для продажи продуктов, вероятно, будет меньше этой цифры.

Как и конкуренты в лице Amazon и Facebook, Google также намерен использовать всю мощь многомиллиардной индустрии электронной коммерции. А учитывая, что YouTube — это неизведанная кладовая возможностей для продаж, решение Google интегрировать покупки не вызывает удивления.

Как сообщало издание "Комментарии", Google обеспечит дешевые смартфоны хорошими камерами.


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