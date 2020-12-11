kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.12.2020

BTC/USD

18142.73

ETH/USD

553.95

LTC/USD

73.55

НБУ 11.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.37

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии Google запускает уникальное приложение для контроля за здоровьем
commentss НОВОСТИ Все новости

Google запускает уникальное приложение для контроля за здоровьем

Новое исследовательское приложение Google, посвященное здоровью, будет запущено для телефонов Android

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

В среду Google объявил, что запускает новое исследовательское приложение для телефонов Android, которое позволит любому, у кого есть устройство, участвовать в медицинских исследованиях. Первое исследование, проведенное через приложение, называется Google Health Studies, и будет посвящено респираторным заболеваниям, таким как грипп и COVID-19.

Google запускает уникальное приложение для контроля за здоровьем

ФОТО: The Verge

Участники исследования будут использовать приложение, чтобы сообщать о любых респираторных симптомах, мерах предосторожности, которые они принимают для предотвращения заболеваний, и о том, прошли ли они тестирование на COVID-19 или грипп. Приложение будет собирать демографические данные, такие как возраст, пол и раса.

"Ученые в этом исследовании могут изучить тенденции, чтобы понять связь между мобильностью (например, количество ежедневных поездок человека вне дома) и распространением COVID-19", — говорится в пресс-релизе Google.

Приложение будет отправлять данные исследователям, используя метод, называемый федеративным обучением, который будет группировать агрегированные тренды с нескольких устройств, а не извлекать информацию от каждого участника индивидуально.

Health Studies — это ответ Google на приложение Apple Research, которое работает на устройствах iOS. В прошлом году он начал исследования менструальных циклов, подвижности, здоровья сердца и слуха. Apple также позволяет исследователям создавать собственные приложения для iPhone с помощью программы ResearchKit.

Исследования, проводимые с помощью приложения, будут сопровождаться теми же оговорками, что и исследования других коммерческих носимых продуктов: они могут регистрировать только людей, которые способны покупать такие продукты, как телефон Android. Агрегированные данные — хороший способ защитить конфиденциальность, но это означает, что исследователи не могут детально изучить информацию.

Как сообщало издание "Комментарии", Google создал уникальное приложение для поддержки малых предприятий.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theverge.com/2020/12/9/22165465/google-health-research-app-covid-flu-apple
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ