Google запускает уникальное приложение для контроля за здоровьем

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Павел Зинченко
В среду Google объявил, что запускает новое исследовательское приложение для телефонов Android, которое позволит любому, у кого есть устройство, участвовать в медицинских исследованиях. Первое исследование, проведенное через приложение, называется Google Health Studies, и будет посвящено респираторным заболеваниям, таким как грипп и COVID-19.
ФОТО: The Verge
Участники исследования будут использовать приложение, чтобы сообщать о любых респираторных симптомах, мерах предосторожности, которые они принимают для предотвращения заболеваний, и о том, прошли ли они тестирование на COVID-19 или грипп. Приложение будет собирать демографические данные, такие как возраст, пол и раса.
Приложение будет отправлять данные исследователям, используя метод, называемый федеративным обучением, который будет группировать агрегированные тренды с нескольких устройств, а не извлекать информацию от каждого участника индивидуально.
Health Studies — это ответ Google на приложение Apple Research, которое работает на устройствах iOS. В прошлом году он начал исследования менструальных циклов, подвижности, здоровья сердца и слуха. Apple также позволяет исследователям создавать собственные приложения для iPhone с помощью программы ResearchKit.
Исследования, проводимые с помощью приложения, будут сопровождаться теми же оговорками, что и исследования других коммерческих носимых продуктов: они могут регистрировать только людей, которые способны покупать такие продукты, как телефон Android. Агрегированные данные — хороший способ защитить конфиденциальность, но это означает, что исследователи не могут детально изучить информацию.
Как сообщало издание "Комментарии", Google создал уникальное приложение для поддержки малых предприятий.
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