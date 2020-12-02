Google создал уникальное приложение для поддержки малых предприятий

Google анонсировала новую программу, призванную упростить процесс управления рабочими телефонами для малых предприятий, использующих устройства Android.

Google создал приложение для предпринимателей

Android Enterprise Essentials описывается Google как безопасная служба управления мобильными устройствами, созданная командой Android. Цель состоит в том, чтобы упростить управление мобильными устройствами (MDM), предоставив предприятиям инструменты, необходимые для защиты своих данных.



Google называет функциональность Android Enterprise Essentials "критическим набором функций по умолчанию". Эти функции предназначены для предприятий с более простыми потребностями и небольшими бюджетами.

При регистрации компании автоматически применяются три основных компонента:

1. Требование блокировки экрана и шифрования на устройствах для предотвращения несанкционированного доступа к данным компании.



2. Обеспечение обязательной защиты от вредоносных программ за счет того, что Google Play Protect всегда включен и сотрудники не могут загружать приложения за пределами Google Play Store.

3. Предоставление возможности стереть все данные компании с устройства в случае его утери или кражи.

Google сообщил, что компании могут просто покупать устройства в рамках своей программы Android Enterprise Recommended и передавать их сотрудникам с уже действующими постоянными политиками.

Google также утверждает, что Android Enterprise Essentials идеально подходит для малого и среднего бизнеса, но может также работать и в более крупных организациях. Программа находится на начальной стадии развертывания с дистрибьюторами Synnex в США и Tech Data в Великобритании.

Как сообщало издание "Комментарии", Google объявил лучшие приложения 2020 года.

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