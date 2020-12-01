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Google объявил лучшие приложения 2020 года

1 декабря Google называет лучшие приложения и вот результат уходящего года

сегодня, 18:22
Автор:

Павел Зинченко

Google Play объявил победителей своих наград на конец года, включая выбор пользователей и редакторов за лучшие приложения, фильмы, телешоу и книги. Как и в последние пару лет, пользователи голосовали за своих фаворитов в каждой категории.

Google объявил лучшие приложения 2020 года

ФОТО: TechSpot

Disney + стал лучшим приложением года для пользователей в США, а SpongeBob: Krusty Cook-Off получил награду в игровой категории. Их любимый фильм — "Плохие парни на всю жизнь", а приз зрительских симпатий за книгу года достался фильму Стивена Кинга "Если кровотечение".

Свое слово высказали и редакторы американской версии Google Play. Они выбрали Loóna, приложение для релаксации перед сном, как лучшую игру 2020 года, и The Legend of Zelda: Breath of the Wild, вдохновленную Genshin Impact, как лучшую игру года в магазине Play Store.

Пять лучших фильмов — это Билл и Тед "Лицом к лицу с музыкой", "Просто милосердие", "Мисс Джунтинт", "Вперед" и "Оскароносный паразит". Среди книг, выбранных редакторами, — "Земля обетованная" Барака Обамы, "Решения и другие проблемы" Алли Брош и "У вас был я в Hola" Алексис Дария.

В полный список наград вошли награды в ряде других категорий. Редакторы Google Play включили приложение Криса Хемсворта для фитнеса и питания Centr как одно из лучших приложений для личностного роста, а приложение Zoom — в раздел повседневных вещей. ShareTheMeal от ООН был назван одним из лучших приложений магазина навсегда, а Disney + и Dolby On были упомянуты в списке лучших приложений для развлечения.

Как сообщало издание "Комментарии", Google дает пользователям интересную возможность.


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Источник: https://sundries.com.ua/google-nazvav-naikrashchyi-dodatok-roku/
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