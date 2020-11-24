Заработать по-легкому: Google дает пользователям интересную возможность

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Павел Зинченко
Google тестирует платный краудсорсинговый сервис под названием Task Mate
в Индии. Он поможет избранным пользователям заработать немного денег, хотя
компания еще не сделала официального комментария по этому поводу.
ФОТО: Financial Express
Приложение Google Task Mate, все еще находящееся в стадии
бета-тестирования, предоставляет пользователям задачи, которые они могут
выполнять на смартфонах, чтобы зарабатывать деньги.
Google Task Mate в настоящее время находится на стадии бета-тестирования
и, согласно отчетам, "ограничен избранными тестировщиками" через
систему реферальных кодов для "раннего доступа".
Task Mate позволяет пользователям "находить задачи
поблизости", "выполнять задачу, чтобы начать зарабатывать", а
затем "обналичивать свой заработок".
Последнее делается путем регистрации учетной записи электронного
кошелька или у партнера по оплате в приложении. Когда это будет сделано,
пользователи могут заработать деньги, нажав кнопку "Cash Out".
Задачи являются "простыми" и делятся на категории
"Сидячие" или "Полевые". Например, некоторые сидячие
задания включают расшифровку, запись разговорных предложений и перевод с
английского на другой язык.
Полевые задания включают в себя фотографирование ближайшего ресторана
или магазина, которые можно использовать для уточнения деталей на карте.
Как сообщало издание "Комментарии", Google закроет собственное образовательное VR-приложение.
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