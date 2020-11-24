Заработать по-легкому: Google дает пользователям интересную возможность

Google тестирует платный краудсорсинговый сервис под названием Task Mate в Индии. Он поможет избранным пользователям заработать немного денег, хотя компания еще не сделала официального комментария по этому поводу.

ФОТО: Financial Express

Приложение Google Task Mate, все еще находящееся в стадии бета-тестирования, предоставляет пользователям задачи, которые они могут выполнять на смартфонах, чтобы зарабатывать деньги.

Google Task Mate в настоящее время находится на стадии бета-тестирования и, согласно отчетам, "ограничен избранными тестировщиками" через систему реферальных кодов для "раннего доступа".

Task Mate позволяет пользователям "находить задачи поблизости", "выполнять задачу, чтобы начать зарабатывать", а затем "обналичивать свой заработок".

Последнее делается путем регистрации учетной записи электронного кошелька или у партнера по оплате в приложении. Когда это будет сделано, пользователи могут заработать деньги, нажав кнопку "Cash Out".

Задачи являются "простыми" и делятся на категории "Сидячие" или "Полевые". Например, некоторые сидячие задания включают расшифровку, запись разговорных предложений и перевод с английского на другой язык.

Полевые задания включают в себя фотографирование ближайшего ресторана или магазина, которые можно использовать для уточнения деталей на карте.

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