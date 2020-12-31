Google тестирует новую функцию для пользователей соцсетей

Уже вскоре пользователям будет проще находить видео из соцсетей без запуска соответствующей программы. Google тестирует новую функцию поиска, которая отражает короткие клипы из соцсетей Instagram и TikTok в карусели "Короткие видео". Чтобы увидеть эти видеоролики, достаточно будет выполнить поиск по определенным словам.

Google запускает новую функцию. Фото: PingvinPro

Google отметил, что функция находится на очень ранней стадии тестирования, которая появляется не для каждого поискового запроса. Но вы можете ее увидеть как в браузере, так и мобильном приложении на Android и iOS. Компания не сообщила, насколько широким будет перечень ключевых слов.

Интернет-гигант индексирует видео на протяжении многих лет, но обычно он сосредоточен на специализированных (и часто ориентированных на настольные компьютеры) видеосайтах, например YouTube. Но эта функция специально предназначена для пользователей социальных сетей.

Как сообщало издание "Комментарии", Google продлит время службы обновлений безопасности Android. В 2017 году Google изменил Android, сделав его более модульным и упрощающим обновление. Этот шаг, известный как Project Treble, разделил структуру ОС и ориентированное на устройство низкоуровневое программное обеспечение (так называемая реализация поставщика). Хотя это было хорошо для производителей устройств, это привело к "дополнительной сложности" для производителей микросхем.

В будущем телефоны Android будут поддерживать до четырех новых версий ОС благодаря сотрудничеству между Google и Qualcomm. Согласно сообщению в блоге инженеров Google, все новые мобильные платформы с чипом Qualcomm получат четыре обновления версии ОС и четыре года обновлений безопасности.



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