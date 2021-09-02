Google создала технологию, которая попиксельно восстанавливает даже самые сжатые фотографии (ФОТО)

Американская компания Google представила новую технологию для улучшения разрешения изображений. Об этом сообщает издание PetaPixe.

Работа SR3. Фото: PetaPixe.

Искусственный интеллект, который попиксельно восстанавливает даже самое сжатое изображение, может приблизить его качество к оригиналу.

Команда Brain Team показала два алгоритма генерации фотографий. Первый называется SR3 (Super-Resolution via Repeated Refinements). Он предусматривает увеличение разрешения изображения с помощью повторного уточнения. Нейросеть достраивает недостающие части картинки из гауссовского шума. Обучение данной системы построено на методах искажения изображения и последующем обратном процессе.





Второй подход называется CDM (модель условно-классовой диффузии). Для её обучения специалисты использовали миллионы изображений в высоком разрешении из базы данных ImageNet.

Данная проводит улучшение изображения каскадно — в несколько этапов. Исходный файл размером 32х32 пикселя улучшается до 64x64, а затем до 256x256 (x8). Оригинальное изображение размером 64x64 обрабатывается по схожей схеме до 256x256 и 1024x1024 пикселя (16x).

Как заверяют разработчики, их новая технология превосходит по качеству восстановления изображений такие современные методы ИИ-масштабирования, как BigGAN-deep и VQ-VAE-2.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что разработчики компании Google готовят крупное обновления для своей операционной системы Android TV. Главной особенностью апдейта должно стать отображение пользовательского интерфейса в формате 4K (Ultra HD). Благодаря этому пользователи смарт-телевизоров под управлением Android TV получат более качественное изображение. Обновление должно стать доступно уже до конца этого года. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что американская компания Microsoft объявила дату выхода своей новой операционной системы Windows 11. Для соответствующих ПК с установленной операционкой Windows 10 она будет распространяться бесплатно. Отмечается, что пользователи, которые по каким-то причинам не захотят пользоваться новинкой, смогут остаться на прежней версии ОС. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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