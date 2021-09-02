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Главная Новости IT технологии Google создала технологию, которая попиксельно восстанавливает даже самые сжатые фотографии (ФОТО)
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Google создала технологию, которая попиксельно восстанавливает даже самые сжатые фотографии (ФОТО)

Разработчики продемонстрировали работу двух алгоритмов

сегодня, 11:02
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Google представила новую технологию для улучшения разрешения изображений. Об этом сообщает издание PetaPixe. 

Google создала технологию, которая попиксельно восстанавливает даже самые сжатые фотографии (ФОТО)

Работа SR3. Фото: PetaPixe.

Искусственный интеллект, который попиксельно восстанавливает даже самое сжатое изображение, может приблизить его качество к оригиналу. 

Команда Brain Team показала два алгоритма генерации фотографий. Первый называется SR3 (Super-Resolution via Repeated Refinements). Он предусматривает увеличение разрешения изображения с помощью повторного уточнения. Нейросеть достраивает недостающие части картинки из гауссовского шума. Обучение данной системы построено на методах искажения изображения и последующем обратном процессе.

Google создала технологию, которая попиксельно восстанавливает даже самые сжатые фотографии (ФОТО) - фото 2

Второй подход называется CDM (модель условно-классовой диффузии). Для её обучения специалисты использовали миллионы изображений в высоком разрешении из базы данных ImageNet.

Данная проводит улучшение изображения каскадно — в несколько этапов. Исходный файл размером 32х32 пикселя улучшается до 64x64, а затем до 256x256 (x8). Оригинальное изображение размером  64x64 обрабатывается по схожей схеме до 256x256 и 1024x1024 пикселя (16x).

Как заверяют разработчики, их новая технология превосходит по качеству восстановления изображений такие современные методы ИИ-масштабирования, как BigGAN-deep и VQ-VAE-2.

Google создала технологию, которая попиксельно восстанавливает даже самые сжатые фотографии (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что разработчики компании Google готовят крупное обновления для своей операционной системы Android TV. Главной особенностью апдейта должно стать отображение пользовательского интерфейса в формате 4K (Ultra HD). Благодаря этому пользователи смарт-телевизоров под управлением Android TV получат более качественное изображение. Обновление должно стать доступно уже до конца этого года. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что американская компания Microsoft объявила дату выхода своей новой операционной системы Windows 11. Для соответствующих ПК с установленной операционкой Windows 10 она будет распространяться бесплатно. Отмечается, что пользователи, которые по каким-то причинам не захотят пользоваться новинкой, смогут остаться на прежней версии ОС. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://petapixel.com/2021/08/30/googles-new-ai-photo-upscaling-tech-is-jaw-dropping/
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