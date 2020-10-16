Google поможет найти понравившуюся песню: достаточно лишь насвистеть мелодию

Приложение Google Search теперь может помочь пользователям найти название надоедливой мелодии, застрявшее у них в голове, даже если они помнят только мелодию. Об этом сообщает Fortune.

Google поможет найти песню

В четверг поисковая система объявила, что пользователи могут напевать или насвистывать песню на свои мобильные устройства, а Google Search найдет ее название и исполнителя, а также соответствующие результаты поиска, такие как музыкальные клипы.

"Люди спрашивают Google: "Какая песня играет?" почти 100 миллионов раз в месяц", — сказала Апарна Ченнапрагада, вице-президент и генеральный менеджер Google по покупкам потребителей, во время презентации новых функций поиска.

Пользователь может нажать на значок микрофона в поисковом приложении Google или в виджете поиска Google и либо нажать кнопку "поиск песни", либо нажать кнопку микрофона и сказать: "Что это за песня?" При использовании Google Assistant они могут сказать: "Привет, Google, что это за песня?". Затем пользователь просто поет, мычит или насвистывает мелодию — даже несовершенно — в течение 10–15 секунд.

Машинное обучение Google преобразует звук в цифровую последовательность, которая представляет собой мелодию песни. Пользователи получат список наиболее подходящих вариантов. Новая функция доступна на английском языке на устройствах iOS и Android, а также на более чем 20 других языках.

Точно так же Google скоро будет использовать эту технологию, чтобы помочь с покупкой автомобиля. Когда пользователи ищут автомобиль, Google позволяет им увидеть его версию в дополненной реальности перед собой или на подъездной дорожке с помощью камеры. Пользователи также могут изменить цвет автомобиля и увеличить масштаб, чтобы увидеть функции на приборной панели. Google не сообщил, когда эта функция появится.

Как сообщало издание "Комментарии", Google запустит новую полезную функцию на YouTube.

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