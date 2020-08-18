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Google начинает тестировать секретную технологию связи во многих городах США

Новая сеть обеспечит надежные широкополосные соединения, а также может использоваться во многих других направлениях

сегодня, 11:25
Автор:

Павел Зинченко

Согласно пакету документов Федеральной комиссии по связи США (FCC), обнаруженных Business Insider, Google пытается тайно протестировать секретную сеть 6 ГГц в 17 штатах. Но что именно пытается проверить Google, неясно. Об этом сообщает The Verge.

Google хочет поэкспериментировать со спектром 6 ГГц, чтобы "получить техническую информацию, касающуюся использования этих частот для обеспечения надежных широкополосных соединений". Компания также заявляет, что ожидает проведения экспериментов в течение 24 месяцев, и попросила разрешения провести тесты в 26 городах в 17 штатах, включая Аризону, Калифорнию, Колорадо, Флориду, Джорджию, Иллинойс, Айову, Канзас, Небраску, Неваду, Нью-Йорк, Северную Каролину, Оклахому, Орегон, Техас, Юту и Вирджинию.

Google начинает тестировать секретную технологию связи во многих городах США

ФОТО: habr.com

Большей информации данные документы не расскрывают. Есть много возможностей для того, что Google может сделать с этим спектром 6 ГГц. Выражение "обеспечение надежных широкополосных соединений" может означать, что Google хочет поэкспериментировать с какой-то домашней интернет-службой - возможно, это потенциальное будущее предложение под названием Google Fiber Webpass.

Но у Google может быть и другое применение для этого диапазона 6 ГГц. Маршрутизаторы Wi-Fi 6E могут работать на частоте 6 ГГц, как и связь между транспортными средствами, а последние спецификации 5G предполагают, что нелицензированный спектр 6 ГГц может даже использоваться для сотовых сетей 5G. Однако Google вряд ли ограничится лишь этими идеями.

Что нужно знать о 6 ГГц, так это то, что ожидается, что данная сеть обеспечит более быстрые и надежные соединения. Она может нести большую полосу пропускания, чем соединения 2,4 ГГц или 5 ГГц, а также может быть меньше беспроводных помех между устройствами. Так же, как Wi-Fi 5 ГГц предлагает более короткий диапазон, чем Wi-Fi 2,4 ГГц, вполне вероятно, что сети 6 ГГц также будут иметь меньший диапазон.

Как сообщало издание "Комментарии", Google Maps постепенно превращается в социальную сеть.


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