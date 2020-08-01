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Google Maps постепенно превращается в социальную сеть

Пользователи получат возможность общаться с экспертами различных отраслей

сегодня, 02:20
Автор:

Павел Зинченко
Google Maps постепенно превращается в социальную сеть

Сейчас Google Maps - это приложение для навигации. Однако, оно также содержит множество дополнительных функций, таких как предоставление бизнес-информации и персональных рекомендаций. В прошлом году Google экспериментировал и позволял некоторым пользователям следить за выбранными экспертами. Теперь он делает эту функцию доступной для всех. Иными словами, Google Maps превращается в социальную сеть. Об этом сообщает PingvinPro.

Профили пользователей приложения, которые поделились фотографиями, отзывами или спискам, станут доступными. Обновленные профили выглядят похожими на страницы в Twitter или Facebook, с кнопкой "Следить" и количеством подписчиков в аккаунте. Подписавшись на пользователя, вы будете видеть его сообщения, рекомендации и другие полезные советы на вкладке "Обновление" в программе "Карты".

Если вы предпочитаете конфиденциальность, то всегда можете ограничить свой профиль. Это позволит вам вручную подтверждать профили людей, которые хотят подписаться на вас. Новая функция может быть полезной для тех, кто часто путешествует и хочет видеть истинные отзывы о различных местах.

Как сообщало издание "Комментарии", в Google Maps появится специальная функция для людей с инвалидностью.


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