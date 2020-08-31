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Google и Facebook отказались от проведения кабеля в сторону Гонконга

Американские техногигнаты отказались от своих планов под давлением администрации президента США

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Компании Google и Facebook отказались от планов прокладки подводного кабеля между США и Гонконгом после того, как администрация Трампа заявила, что Пекин может использовать его для сбора информации об американцах. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Компании быстро представили пересмотренное предложение, которое включает прокладывание кабелей в сторону Тайваня и Филиппин. В новой заявке не фигурировала гонконгская компания Pacific Light Data Communication Co., партнер по первоначальному плану, которая вызывала беспокойство у американских спецслужб.

Google и Facebook отказались от проведения кабеля в сторону Гонконга

В 2017 году компании предложили проект Pacific Light Cable Network, в котором перечислены все три транстихоокеанских направления: Гонконг, Филиппины, Тайвань. Американские службы безопасности и Министерство юстиции 17 июня обратились в Федеральную комиссию по связи США с просьбой отклонить кабель на Гонконг, заявив, что это даст Китаю возможность получать личные данные американцев. Агентства назвали Pacific Light Data дочерней компанией Dr. Peng, которая, по их словам, связана с китайскими спецслужбами.

Эти шаги предпринимаются по мере того, как напряженность между США и Китаем продолжает нарастать из-за серии конфликтов. К ним относятся усиление контроля Пекина над Гонконгом и его отношение к уйгурам, мусульманской этнической группе. Также правительство США обвинило Китай в том, что китайские высокотехнологичные продукты могут быть использованы для шпионажа. Имели также место и взаимные обвинения в распространении коронавируса.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook опасается резкого падения доходов.


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