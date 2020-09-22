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Главная Новости IT технологии Голосовой помощник Siri заговорит на украинском языке
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Голосовой помощник Siri заговорит на украинском языке

Apple собирается научить своего голосового помощника отвечать на украинском языке

сегодня, 12:28
Автор:

Павел Зинченко

На сайте Apple была размещена интересная вакансия аналитика аннотаций для команды голосового помощника Siri. Что интересно, специалист должен быть украиноязычным. Это дает основания думать, что компания намеревается расширить возможности своего голосового помощника и в скором времени он начнет общаться также и на украинском языке. Об этом сообщает Techno24.

Голосовой помощник Siri заговорит на украинском языке

В соответствии с требованиями вакансии, Apple собирается научить своего голосового помощника Siri понимать и отвечать на украинском языке. Преимущественные требования к работнику весьма стандартные: умение работать в команде, вовремя выполнять задания и сосредотачиваться на работе.

Кроме необходимости свободно владеть украинским и английским языками, к кандидату имеются еще некоторые требования: понимать словесные нюансы украинских диалектов, в зависимости от региональной принадлежности; опыт работы в роли конечного пользователя Siri и аналогичных интеллектуальных персональных помощников на базе искусственного интеллекта; внимание к деталям и навыки критического мышления при оценке использования языка и диалекта Siri; способность самостоятельно ориентироваться в системах и инструментах Apple.

Кроме всего выще перечисленного, желательно наличие диплома бакалавра или предыдущего аналогичного опыта работы. Местом работы в вакансии указано ирландский город Корк, где размещено европейское представительство Apple.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple увеличивает производство своих гаджетов в Китае.


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