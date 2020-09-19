Apple увеличивает производство своих гаджетов в Китае

Apple увеличила производство Apple Watch Series 6 и серии iPad с Wi-Fi на фоне растущей напряженности между США и Китаем. Компания переместила большее количество заказов на Luxshare Precision Industry для Apple Watch Series 6 и на BYD для нового iPad. Об этом сообщает Apple Insider.

Foxconn и Compal Electronics по-прежнему являются основными поставщиками новых продуктов, хотя, согласно отраслевым источникам, Apple, скорее всего, переместит больше заказов на Luxshare и BYD.

Согласно DigiTimes, Apple увеличила производство в Китае, чтобы удовлетворить внутренний спрос Китая в ответ на торговую напряженность между США и Китаем. За пределами китайских рынков Apple будет использовать тайваньских производителей для создания производственных центров за пределами Китая.

Apple недавно объявила о выпуске Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, нового 10,2-дюймового iPad восьмого поколения и грядущего iPad Air четвертого поколения. Ожидается, что грядущий iPhone 12 будет анонсирован в октябре.

В то время как Apple боролась с враждебным рынком, вызванным продолжающейся торговой войной администрации Трампа с Китаем, компания пытается сохранить дружеские отношения со страной. Даже во время продолжающейся пандемии коронавируса доля Apple на рынке смартфонов Китая выросла более чем на десять процентов.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple внедряет новые правила для разработчиков приложений.

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