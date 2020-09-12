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Apple внедряет новые правила для разработчиков приложений

Ужесточения правил следует на фоне конфликта между Apple и Epic Games

сегодня, 22:27
Автор:

Павел Зинченко

Перед выпуском операционной системы iOS 14, который ожидается в конце месяца, Apple пересмотрела правила своего App Store. Теперь для работы потоковых игровых платформ должны быть соблюдены некоторые условия. Microsoft критически отнеслась к новым требованиям. Об этом сообщает List 23 со ссылкой на CNBC.

Apple внедряет новые правила для разработчиков приложений

Apple заявила, что согласно новым правилам, потоковые игровые платформы, такие как Google Stadia и Microsoft xCloud, разрешены, но при условии, что игры, предлагаемые в этих сервисах, должны быть загружены непосредственно из App Store, а не из универсального приложения сервисов.

Microsoft прокомментировала новые правила: "Это негативный опыт для клиентов. Геймеры хотят сразу перейти к игре из тщательно отобранного каталога в одном приложении, как они это делают с фильмами или песнями, и им не нужно загружать более сотни приложений для игры в отдельные игры из облака", - говорится в заявлении компании.

Ужесточение правил для потоковых игровых платформ происходит на фоне судебного процесса между Apple и Epic Games, разработчиком игры Fortnite. Epic Games представила новый способ монетизации игры Fortnite, минуя комиссию Apple в размере 30%. Apple заявила о нарушении условий контракта на использование каталога App Store.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple перенесла внедрение усиленных мер конфиденциальности.


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