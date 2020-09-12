Apple внедряет новые правила для разработчиков приложений

Перед выпуском операционной системы iOS 14, который ожидается в конце месяца, Apple пересмотрела правила своего App Store. Теперь для работы потоковых игровых платформ должны быть соблюдены некоторые условия. Microsoft критически отнеслась к новым требованиям. Об этом сообщает List 23 со ссылкой на CNBC.

Apple заявила, что согласно новым правилам, потоковые игровые платформы, такие как Google Stadia и Microsoft xCloud, разрешены, но при условии, что игры, предлагаемые в этих сервисах, должны быть загружены непосредственно из App Store, а не из универсального приложения сервисов.

Microsoft прокомментировала новые правила: "Это негативный опыт для клиентов. Геймеры хотят сразу перейти к игре из тщательно отобранного каталога в одном приложении, как они это делают с фильмами или песнями, и им не нужно загружать более сотни приложений для игры в отдельные игры из облака", - говорится в заявлении компании.

Ужесточение правил для потоковых игровых платформ происходит на фоне судебного процесса между Apple и Epic Games, разработчиком игры Fortnite. Epic Games представила новый способ монетизации игры Fortnite, минуя комиссию Apple в размере 30%. Apple заявила о нарушении условий контракта на использование каталога App Store.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple перенесла внедрение усиленных мер конфиденциальности.

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