Apple перенесла внедрение усиленных мер конфиденциальности

Apple отложила внедрение новых правил конфиденциальности, направленных на то, чтобы приложения и веб-сайты не отслеживали людей в сети без их согласия. Об этом сообщает BBC.

Изменения, которые планировалось внедрить, предполагали, что приложение должно будет запросить у пользователя разрешение на доступ к идентификатору отслеживания рекламы на iPhone или iPad. Эти меры должны были появиться в последнем обновлении iOS 14 осенью. Но Apple заявила, что изменения откладываются до начала 2021 года, чтобы дать разработчикам приложений и веб-сайтам больше времени для адаптации своих сервисов.

Facebook предупредил, что план обеспечения конфиденциальности Apple может сделать один из ее рекламных инструментов "настолько неэффективным для iOS 14, что, возможно, нет смысла предлагать его данной версии операционной системы". Социальная сеть заявляет, что больше не будет собирать идентификаторы отслеживания рекламы пользователей на iOS 14, и что план Apple вынудил ее принять такое решение.

Устройства Apple, включая iPhone, iPad и Apple TV box, имеют уникальный идентификатор, известный как "идентификатор для рекламодателей" (IDAF). Он может помочь приложениям отслеживать эффективность рекламной кампании. Например, с его помощью можно определить, скачал ли кто-нибудь приложение после просмотра рекламы. В Android есть аналогичный инструмент, известный как Android Advertising ID (AAID). Apple уже позволяет людям отключать доступ к своим IDAF на iOS. Однако, как только изменение будет реализовано в 2021 году, он будет отключенопо умолчанию, и рекламодателям придется запрашивать разрешение на доступ к нему.

Приложения также должны будут запрашивать разрешение отслеживать, что люди делают в приложениях и на веб-сайтах, принадлежащих другим компаниям. Кроме того, когда осенью будет выпущена iOS 14, приложения должны будут объявлять, какие данные они собирают и как они отслеживают людей в Apple App Store. Еще одна новая функция безопасности будет выделяться, когда приложение получает доступ к информации в буфере обмена пользователя.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple огорчила поклонников, которые ждут выхода iPhone 12.

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