Голосовой помощник Alexa получит улучшеный пользовательский интерфейс

Вслед за выпуском на прошлой неделе множества новых инструментов для разработки навыков Alexa, Amazon в этот понедельник представила обновлённую версию мобильного приложения Alexa для потребителей. Внесённые в эту версию модификации призваны сделать работу с голосовым ассистентом более персонализированной. Так, в частности, убраны с домашнего экрана предложения сторонних навыков – исследования показали, что они используются крайне редко. Об этом сообщило издание KO. IT бизнес.

В изменённой компоновке домашнего экрана крупная кнопка для активации Alexa переместилась наверх. Освободившееся место на навигационной линейке заняли кнопки мультимедиа и коммуникаций.

Выводимые на основной экран предложения основаны на анализе использования приложения, они могут быть связаны с музыкой или аудиокнигой, которую недавно слушал пользователь, с составленным им списком покупок и т.д. Интерфейс может отображать элементы управления часто используемыми или активными сейчас функциями, например, регулятор громкости для устройств Echo, включая беспроводные наушники Echo Buds – ключевой компонент для реализации недавно анонсированных возможностей контроля мобильных приложений с помощью Alexa.

Продвинутые функции цифрового ассистента, такие как напоминания, навыки, игры и настройки, в обновлённом интерфейсе скрыты за кнопкой More.

Новые пользователи получат от Alexa больше подсказок о том, что можно делать с этим приложением: от воспроизведения песен из Amazon Music до управления Alexa Shopping List.

Как сообщало издание "Комментарии", голосовой ассистент Amazon сможет открывать мобильные приложения.



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