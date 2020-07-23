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Голосовой ассистент Amazon сможет открывать мобильные приложения

Новая функция сможет не только открывать приложения, но и работать с ними

сегодня, 15:24
Автор:

Павел Зинченко
Голосовой ассистент Amazon сможет открывать мобильные приложения

Американская компания Amazon, которой владеет предприниматель Джефф Безос, работает над созданием новой функции для своего голосового ассистента Alexa. Она будет открывать приложения после голосовой команды пользователя. Об этом сообщает информационный портал The Verge.

"Amazon работает над новой функцией для своего голосового помощника Alexa, которая будет открывать приложения для Android и iOS после голосовых указаний пользователя", - говорится в официальном заявлении компании.

Отмечается, что новая функция будет называться Alexa for Apps (Alexa для приложений) и поможет пользователям не только открывать сами приложения на устройствах под управлением Android и iOS, но и следовать инструкциям в самих приложениях. Например, пользователь может удаленно попросить голосового помощника открыть социальную сеть Twitter и найти популярные хэштеги.

Amazon надеется, что с помощью этой функции компания сможет укрепить свои позиции на рынке по отношению к голосовым помощникам своих конкурентов: Siri от Apple и Google Assistant от Google.

Как сообщало издание "Комментарии", Amazon оштрафовали в США из-за Украины.


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