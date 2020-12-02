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Главная Новости IT технологии Флагманский смартфон Mi 11 будет запущен с новейшим процессором
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Флагманский смартфон Mi 11 будет запущен с новейшим процессором

Флагманский телефон Mi 11 станет одним из первых смартфонов с Snapdragon 888 SoC

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Xiaomi официально подтвердила, что флагманский телефон Mi 11 будет запущен с новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 888. На саммите Qualcomm 2020 Лей Цзюнь, основатель и генеральный директор Xiaomi, сказал, что Mi 11 станет одним из первых смартфонов, на которых будет установлен новый Snapdragon 888 SoC.

Флагманский смартфон Mi 11 будет запущен с новейшим процессором

ФОТО: TechnoCodex

Флагманский процессор предназначен для работы на высокопроизводительных телефонах Android в 2021 году, и Xiaomi является одним из первых брендов, использующих чипсет. Mi 11, работающий на чипсете Snapdragon 888, еще не получил дату запуска, но телефон должен выйти в январе 2021 года. Snapdragon 888 SoC приходит на смену чипсету Snapdragon 865 и оснащен новым модемом Qualcomm Snapdragon X60 5G третьего поколения для 5G mmWave и sub-6 во всех основных телекоммуникационных компаниях мира. Чипсет также выделяется обновленным графическим процессором Adreno, поддержкой частоты обновления 144 Гц, движком Qualcomm AI 6-го поколения и более быстрой обработкой изображений.

В Snapdragon 888 SoC используется Qualcomm AI Engine 6-го поколения с полностью переработанным процессором Qualcomm Hexagon, который, как говорят, выполняет операцию со скоростью 26 тераопераций в секунду. Кроме того, чипсет рассчитан на съемку фотографий и видео со скоростью 2,7 гигапикселя в секунду или примерно 120 фотографий с разрешением 12 МП, что примерно на 35 процентов быстрее, чем у предыдущего поколения, благодаря более быстрому интернет-провайдеру Spectra.

Как сообщало издание "Комментарии", гендиректор Xiaomi рассказал историю возникновения названия компании.


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Источник: https://www.91mobiles.com/hub/mi-11-with-snapdragon-888-chipset-confirmed/#:~:text=Xiaomi%20has%20officially%20confirmed%20that,the%20new%20Snapdragon%20888%20SoC.
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