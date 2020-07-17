ФБР расследует хакерские атаки против знаменитостей

Федеральное бюро расследований США начало следствие по делу кибер-атак против знаменитостей, во время которых мошенники проникали в учетные записи звезд, политиков и известных предпринимателей, чтобы украсть более 100 000 долларов в биткойнах. Об этом сообщает издание Voa News.

"ФБР расследует атаки на сотни аккаунтов в Twitter, принадлежащих известным лицам, которые состоялись 15 июля 2020 года. На это время, похоже, учетные записи были скомпрометированы с целью совершения мошенничества с криптовалютой. Мы советуем общественности не становиться жертвой этой аферы, высылая криптовалюту или деньги в связи с этим инцидентом", - сообщил отдел ФБР в Сан-Франциско.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил в своем обращении, что Государственный департамент финансовых услуг также проведет "полное расследование этого масштабного взлома".

В среду хакеры атаковали аккаунты знаменитостей и политиков, включая Джеффа Безоса, Джо Байдена, Ким Кардашян и Барака Обаму. Используя эти аккаунты, мошенники обещали отправить пользователям вдвое больше денег, чем они заплатили на анонимный адрес Bitcoin. В соответствии с общедоступными записями Bitcoin, хакеры в результате этой атаки получили более 100 000 долларов криптовалюты.

Twitter назвал это нарушение "скоординированной атакой на социальную инженерию". Одним из заметных исключений в этой истории стал президент США Дональд Трамп, чьи личные и президентские счета атаки избежали. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани подтвердила это на брифинге в четверг. Она сказала, что Трамп останется в Twitter, несмотря на эту атаку.

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры опубликовали украденные у ФБР документы.

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