Facebook заблокировал аккаунт известного повара-заговорщика

Facebook удалил страницу знаменитого австралийского шеф-повара Пита Эванса после того, как он неоднократно делился дезинформацией о коронавирусе. Эванс, у которого было около 1,5 миллиона подписчиков в Facebook, распространял теории заговора о Covid-19 и вакцинах, которые опровергаются медицинскими экспертами. Ранее Facebook удалял отдельные сообщения Эванса, которые считались дезинформацией. Теперь платформа удалила всю его страницу.

ФОТО: The Scotsman

"Мы не позволяем никому делиться дезинформацией о Covid-19, которая может привести к неминуемым физическим повреждениям, или о вакцинах против Covid-19, которые были опровергнуты экспертами в области общественного здравоохранения", — заявили в компании.

Facebook заявил, что удалил страницу за "неоднократные нарушения" своей политики. Эванс поделился рядом опровергнутых теорий о серьезности вируса, ношении масок и вакцинах, а также неверными утверждениями о сетях 5G.

Пит Эванс прославился в качестве судьи в течение 10 сезонов австралийского кулинарного шоу My Kitchen Rules. Его аккаунт в Instagram, принадлежащем Facebook, с 278000 подписчиков, остается активным. В четверг Эванс написал в Instagram, что он "очень рад быть одним из катализаторов разговора на такую ​​важную тему... свободу слова". Многие из его поклонников выразили разочарование по поводу решения Facebook.

Критики Эванса давно призывали Facebook закрыть ему доступ к платформе за распространение ложной информации. Перед пандемией несколько органов здравоохранения Австралии критиковали Эванса, известного как "Палео Пит", за пропаганду псевдонауки о диетах и ​​лечении рака. В 2017 году Австралийская медицинская ассоциация обвинила Эванса в том, что он подвергает опасности жизни своими ложными утверждениями о преимуществах некоторых минералов и токсинов в солнцезащитном креме.

Как сообщало издание "Комментарии", в Америке Google и Facebook уличили в сговоре.

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