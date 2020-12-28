kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.12.2020

BTC/USD

26917.56

ETH/USD

735.48

LTC/USD

130.55

НБУ 28.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии Facebook заблокировал аккаунт известного повара-заговорщика
commentss НОВОСТИ Все новости

Facebook заблокировал аккаунт известного повара-заговорщика

Австралийский шеф-повар Пит Эванс уже ранее неоднократно был пойман на распространении дезинформации

сегодня, 10:55
Автор:

Павел Зинченко

Facebook удалил страницу знаменитого австралийского шеф-повара Пита Эванса после того, как он неоднократно делился дезинформацией о коронавирусе. Эванс, у которого было около 1,5 миллиона подписчиков в Facebook, распространял теории заговора о Covid-19 и вакцинах, которые опровергаются медицинскими экспертами. Ранее Facebook удалял отдельные сообщения Эванса, которые считались дезинформацией. Теперь платформа удалила всю его страницу.

Facebook заблокировал аккаунт известного повара-заговорщика

ФОТО: The Scotsman

"Мы не позволяем никому делиться дезинформацией о Covid-19, которая может привести к неминуемым физическим повреждениям, или о вакцинах против Covid-19, которые были опровергнуты экспертами в области общественного здравоохранения", — заявили в компании.

Facebook заявил, что удалил страницу за "неоднократные нарушения" своей политики. Эванс поделился рядом опровергнутых теорий о серьезности вируса, ношении масок и вакцинах, а также неверными утверждениями о сетях 5G.

Пит Эванс прославился в качестве судьи в течение 10 сезонов австралийского кулинарного шоу My Kitchen Rules. Его аккаунт в Instagram, принадлежащем Facebook, с 278000 подписчиков, остается активным. В четверг Эванс написал в Instagram, что он "очень рад быть одним из катализаторов разговора на такую ​​важную тему... свободу слова". Многие из его поклонников выразили разочарование по поводу решения Facebook.

Критики Эванса давно призывали Facebook закрыть ему доступ к платформе за распространение ложной информации. Перед пандемией несколько органов здравоохранения Австралии критиковали Эванса, известного как "Палео Пит", за пропаганду псевдонауки о диетах и ​​лечении рака. В 2017 году Австралийская медицинская ассоциация обвинила Эванса в том, что он подвергает опасности жизни своими ложными утверждениями о преимуществах некоторых минералов и токсинов в солнцезащитном креме.

Как сообщало издание "Комментарии", в Америке Google и Facebook уличили в сговоре.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/world-australia-55433217
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ