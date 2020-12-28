Facebook заблокировал аккаунт известного повара-заговорщика

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Павел Зинченко
Facebook удалил страницу знаменитого австралийского шеф-повара Пита Эванса после того, как он неоднократно делился дезинформацией о коронавирусе. Эванс, у которого было около 1,5 миллиона подписчиков в Facebook, распространял теории заговора о Covid-19 и вакцинах, которые опровергаются медицинскими экспертами. Ранее Facebook удалял отдельные сообщения Эванса, которые считались дезинформацией. Теперь платформа удалила всю его страницу.
ФОТО: The Scotsman
Facebook заявил, что удалил страницу за "неоднократные нарушения" своей политики. Эванс поделился рядом опровергнутых теорий о серьезности вируса, ношении масок и вакцинах, а также неверными утверждениями о сетях 5G.
Пит Эванс прославился в качестве судьи в течение 10 сезонов австралийского кулинарного шоу My Kitchen Rules. Его аккаунт в Instagram, принадлежащем Facebook, с 278000 подписчиков, остается активным. В четверг Эванс написал в Instagram, что он "очень рад быть одним из катализаторов разговора на такую важную тему... свободу слова". Многие из его поклонников выразили разочарование по поводу решения Facebook.
Критики Эванса давно призывали Facebook закрыть ему доступ к платформе за распространение ложной информации. Перед пандемией несколько органов здравоохранения Австралии критиковали Эванса, известного как "Палео Пит", за пропаганду псевдонауки о диетах и лечении рака. В 2017 году Австралийская медицинская ассоциация обвинила Эванса в том, что он подвергает опасности жизни своими ложными утверждениями о преимуществах некоторых минералов и токсинов в солнцезащитном креме.
Как сообщало издание "Комментарии", в Америке Google и Facebook уличили в сговоре.
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