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В Америке Google и Facebook уличили в сговоре

В ближайшее время начнутся судовые процессы против двух монополистов

сегодня, 12:05
Автор:

Владимир Лавский

Несколько американских штатов обвинили корпорацию Google в нарушениях антимонопольного законодательства, в частности, в договоренностях с компанией Facebook. Об этом сообщает вестник Техасского окружного суда. 

В Америке Google и Facebook уличили в сговоре

Власти подали коллективный иск, в котором утверждается, что компании договорились избегать конкуренции друг с другом в ряде сфер, касающихся рекламы в интернете.

Из иска следует, ранее компании соперничали на рынке рекламы. Однако они договорились избегать конкуренции в ряде сфер, в частности, путем проведения аукционов, на которых распределялись заказы на рекламу. Таким образом компании могли делить рынок и манипулировать ценами. Завышенная стоимость рекламы в конечном счете ложилась на американских потребителей.

Такая монополизация Google в области интернет-рекламы, включая соглашения с Facebook, вводит в заблуждение пользователей и клиентов, а также препятствуют здоровой конкуренции. Истцы намерены добиться, чтобы суд обязал Google выплатить штраф. Кроме того, они добиваются принятия мер, которые бы восстановили конкуренцию на рекламном рынке и не позволили бы злоупотреблять положением монополиста.

Как ранее сообщали "Комментарии", Twitter заявил о закрытии популярного сервиса. 


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Источник: https://www.texasattorneygeneral.gov/news/releases/ag-paxton-leads-multistate-coalition-lawsuit-against-google-anticompetitive-practices-and-deceptive
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