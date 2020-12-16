kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.12.2020

BTC/USD

19414.95

ETH/USD

585.83

LTC/USD

80.45

НБУ 16.12.2020

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

34.02

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT интернет Twitter объявил о закрытии сервиса
commentss НОВОСТИ Все новости

Twitter объявил о закрытии сервиса

Сервис Periscope, который преимущественно использовали в сети микроблогов Twitter, закроется в марте 2021 года

сегодня, 10:32
Автор:

Владимир Лавский

Twitter в 2021 году полностью закроет приложение Periscope и откроет на его базе собственный сервис внутри самой платформы. Об этом сообщается в блоге компании. 

Twitter объявил о закрытии сервиса

Популярный сервис для видеотрансляций Periscope от Twitter прекратит работу 31 марта 2021 года, новые аккаунты в нем нельзя создавать уже с 15 декабря. Об этом говорится в сообщении компании.

Закрытие сервиса и приложения в Twitter назвали "трудным решением". Но в компании пояснили, что таким образом намерены сосредоточиться на развитии услуги видеотрансляций в самой соцсети. Вместо Periscope, работавшего как отдельное приложение, трансляции можно будет вести через функцию Twitter Live.

Сайт Periscope останется доступен как архив видеозаписей трансляций, которые велись публично. Все трансляции в Periscope можно будет интегрировать со своим аккаунтом в Twitter. По запросу пользователь также может скачать архив видео.

Как ранее сообщали "Комментарии", Facebook начал массовую чистку профилей. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://help.twitter.com/en/using-twitter/periscope-faq
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ