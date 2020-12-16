Twitter объявил о закрытии сервиса

Twitter в 2021 году полностью закроет приложение Periscope и откроет на его базе собственный сервис внутри самой платформы. Об этом сообщается в блоге компании.

Популярный сервис для видеотрансляций Periscope от Twitter прекратит работу 31 марта 2021 года, новые аккаунты в нем нельзя создавать уже с 15 декабря. Об этом говорится в сообщении компании.

Закрытие сервиса и приложения в Twitter назвали "трудным решением". Но в компании пояснили, что таким образом намерены сосредоточиться на развитии услуги видеотрансляций в самой соцсети. Вместо Periscope, работавшего как отдельное приложение, трансляции можно будет вести через функцию Twitter Live.

Сайт Periscope останется доступен как архив видеозаписей трансляций, которые велись публично. Все трансляции в Periscope можно будет интегрировать со своим аккаунтом в Twitter. По запросу пользователь также может скачать архив видео.

Как ранее сообщали "Комментарии", Facebook начал массовую чистку профилей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!