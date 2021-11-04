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Facebook вводит функцию платных подписок

Оплата будет производиться через сервис Facebook Pay

сегодня, 06:29
Автор:

Ольга Чародий
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Основатель компании Meta (входят Facebook, Instagram и Whatsapp) Марк Цукерберг сообщил, что на платформе вскоре появятся платные подписки, которые помогут авторам избегать комиссий от Apple. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, платформа сфокусируется на создании возможностей для авторов контента зарабатывать на этом деньги. Речь идет о функции "Подписки поклонников", которая позволит оформить подписку на автора контента. В настоящее время, акцентировал Цукерберг, компания Apple взимает 30% комиссии за каждую транзакцию. Новая функция на Facebook поможет этого избежать.

Facebook вводит функцию платных подписок

Facebook - фото из открытых источников


Оплата будет производиться через сервис Facebook Pay. Кроме того, авторы контента получат возможность загружать электронный адрес всех своих новых подписчиков. Также будет открыта бонусная программа, согласно условиям которой автор получит определенный бонус за каждого нового подписчика. Какой размер бонуса Цукерберг не сообщил, но подчеркнул, что ради этой программы компания выделит 1 миллиард долларов США. Во всех случаях стоимость подписки и бонусы не учитывают локальные налоги, которые авторы будут платить отдельно. 

Напомним, американская корпорация объявила  о ребрендинге в рамках вступительной презентации на конференции Facebook Connect 2021, которая состоялась в четверг, 28 октября. Об этом сообщило издание The Verge. Отмечается, что в планах Цукерберга создание глобального проекта, а ребрендинг компании необходим для того, чтобы укрепить гиганта социальных сетей как метавселенную, которую его основатель видит как будущее Интернета.  Meta продолжит работать с сервисами Instagram и Facebook, однако параллельно с ними развивать "метавселенной", цель которой заключается в объединении людей новыми способами в виртуальном мире, предоставив им возможность общаться в виде аватаров.






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Источник: https://www.facebook.com/zuck/posts/10114044739955341
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