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Компания Facebook сменила название

Meta продолжит работать с сервисами Instagram и Facebook

28 октября 2021, 22:27
Автор:

Ольга Чародий
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Американская корпорация объявила  о ребрендинге в рамках вступительной презентации на конференции Facebook Connect 2021, которая состоялась в четверг, 28 октября. Об этом сообщило издание The Verge. Отмечается, что в планах Цукерберга создание глобального проекта, а ребрендинг компании необходим для того, чтобы укрепить гиганта социальных сетей как метавселенную, которую его основатель видит как будущее Интернета.  Meta продолжит работать с сервисами Instagram и Facebook, однако параллельно с ними развивать "метавселенной", цель которой заключается в объединении людей новыми способами в виртуальном мире, предоставив им возможность общаться в виде аватаров.

Компания Facebook сменила название

Фейсбук - фото из открытых источников


"Сейчас наш бренд слишком тесно связан с одним продуктом. Но я надеюсь, что со временем нас начнут воспринимать как компанию-создателя "метавселенной", — сообщил Марк Цукерберг.


Стоит отметить, что меняется название именно корпорации Facebook, в которую входят WhatsApp, Instagram, Oculus и другие сервисы. При этом название соцсети Facebook и приложений для ее использования останутся прежними.


Напомним, компания Фейсбук объявила о запуске сервиса Facebook Campus, который ориентирован на студентов конкретного учебного заведение. Об этом нововведении сообщает TechCrunch. С помощью данного приложения каждый студент может поближе познакомиться со студентами своего вуза, узнать о новостях университета, создавать группы для личного общения и не только. Напомним, изначально сам Фейсбук создавался для похожих целей.  Для того чтобы зайти в приложение и отсеять нежелательных персон, которые не имеют отношения к университету, потребуется личный электронный адрес с привязкой к вузу. В меню будут доступны такие пункты, как "Знакомства", "Игры", "Торговая площадка", "Новости" и не только.  Глобально Фейсбук с помощью приложения Facebook Campus поможет подросткам быстрее найти общие знакомства и интересы в новой учебной группе. На данный момент приложение доступно лишь на территории Соединенных Штатов Америки. 


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Источник: https://www.theverge.com/22749919/mark-zuckerberg-facebook-meta-company-rebrand
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