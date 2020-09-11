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Фейсбук создал новую соцсеть

Это еще одна попытка фейсбука создать социальную сеть исключительно для студентов

сегодня, 12:10
Автор:

Владимир Лавский

Компания Фейсбук объявила о запуске сервиса Facebook Campus, который ориентирован на студентов конкретного учебного заведение. Об этом нововведении сообщает TechCrunch. 

Фейсбук создал новую соцсеть

С помощью данного приложения каждый студент может поближе познакомиться со студентами своего вуза, узнать о новостях университета, создавать группы для личного общения и не только. Напомним, изначально сам Фейсбук создавался для похожих целей. 

Для того чтобы зайти в приложение и отсеять нежелательных персон, которые не имеют отношения к университету, потребуется личный электронный адрес с привязкой к вузу. В меню будут доступны такие пункты, как "Знакомства", "Игры", "Торговая площадка", "Новости" и не только. 

Глобально Фейсбук с помощью приложения Facebook Campus поможет подросткам быстрее найти общие знакомства и интересы в новой учебной группе. На данный момент приложение доступно лишь на территории Соединенных Штатов Америки. 

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