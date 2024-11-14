Эта профессия исчезнет через три года: это станет концом для многих специалистов

Искусственный интеллект меняет многочисленные отрасли, и профессия переводчика, похоже, становится его следующей мишенью. Компания Unbabel, занимающаяся технологиями перевода с помощью искусственного интеллекта, сообщила о запуске новой платформы Widn.AI, которая может забрать работу у переводчиков.

Переводчики могут потерять работу из-за искусственного интеллекта. Фото из открытых источников

Генеральный директор Unbabel Васко Педро выступил на Web Summit в Лиссабоне, где объявил о запуске Widn.AI. По словам Педро, этот инструмент может заменить человеческих переводчиков, оставляя людям только самые сложные случаи. Платформа Widn.AI работает на основе новейшей большой языковой модели (LLM) под названием Tower и способна переводить на 32 языка.

"Когда мы начинали работу в Unbabel 10 лет назад, искусственный интеллект был еще не на том этапе, на котором он сейчас, поэтому мы были очень сосредоточены на создании гибридных решений, которые сочетали бы искусственный интеллект и человека", — сказал Педро.

По его словам, в последние годы произошел скачок в развитии искусственного интеллекта, что фактически станет концом многих специалистов переводчиков. Как объясняет Васко Педро, для большинства задач потребность в человеческом вмешательстве исчезает, что сокращает затраты на рабочую силу, но сохраняет качество благодаря постоянному усовершенствованию ИИ. Вместе с тем, Педро признает, что ИИ все еще проигрывает людям в сложных случаях, но ожидается, что технологии быстро снизят это преимущество.

"Мне сейчас сложно представить, что через три года вам понадобятся люди, чтобы переводить что угодно", — сказал Педро.

Unbabel планирует привлечь от 20 до 50 миллионов долларов на дальнейшее развитие своей платформы. По прогнозам компании, автоматизация значительно увеличит объемы переведенного контента, что принесет рост компаниям, инвестирующим в ИИ-технологии.

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