Эта профессия исчезнет через три года: это станет концом для многих специалистов

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Slava Kot
Искусственный интеллект меняет многочисленные отрасли, и профессия переводчика, похоже, становится его следующей мишенью. Компания Unbabel, занимающаяся технологиями перевода с помощью искусственного интеллекта, сообщила о запуске новой платформы Widn.AI, которая может забрать работу у переводчиков.
Переводчики могут потерять работу из-за искусственного интеллекта. Фото из открытых источников
Генеральный директор Unbabel Васко Педро выступил на Web Summit в Лиссабоне, где объявил о запуске Widn.AI. По словам Педро, этот инструмент может заменить человеческих переводчиков, оставляя людям только самые сложные случаи. Платформа Widn.AI работает на основе новейшей большой языковой модели (LLM) под названием Tower и способна переводить на 32 языка.
По его словам, в последние годы произошел скачок в развитии искусственного интеллекта, что фактически станет концом многих специалистов переводчиков. Как объясняет Васко Педро, для большинства задач потребность в человеческом вмешательстве исчезает, что сокращает затраты на рабочую силу, но сохраняет качество благодаря постоянному усовершенствованию ИИ. Вместе с тем, Педро признает, что ИИ все еще проигрывает людям в сложных случаях, но ожидается, что технологии быстро снизят это преимущество.
Unbabel планирует привлечь от 20 до 50 миллионов долларов на дальнейшее развитие своей платформы. По прогнозам компании, автоматизация значительно увеличит объемы переведенного контента, что принесет рост компаниям, инвестирующим в ИИ-технологии.
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