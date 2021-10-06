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Электронные счета eDelivery: о чем новый проект Минцифры

Полная цифровизация вместо бумажных счетов ожидает вскоре украинский бизнес

сегодня, 11:29
Автор:

Елена Бурдейная

Украинские компании научатся торговать без бумажных документов, анонсирует пресс-служба Минцифры.

Электронные счета eDelivery: о чем новый проект Минцифры

Формирование электронных документов - фото из сети

Формирование электронных инвойсов (счетов) — новый проект электронных услуг Министерства цифровой трансформации. В рамках программы "EU4Digital" все счета будут создаваться в цифровом виде, а бумажные — исчезнут. Сейчас эту возможность уже используют предприниматели, ведущие бизнес с коллегами Польши и Армении, а вскоре — и Молдовы.

Электронные инвойсы — это обычные счета, но вместо различных бумажных бланков, которые заполняют вручную или набирают на компьютере, теперь будет форма с определенным набором полей. В эту форму предприниматели вносят данные, данные передаются в специализированную систему, а их партнеры с другой стороны границы получают счет по определенному каналу связи.

Бумажные носители — это дополнительные финансовые затраты на их правильное оформление и переоформление, незащищенность данных, задержка во времени по разным причинам. Между тем вся коммерческая информация в системе eDelivery — структурированная, защищенная и может быть использована в международных соглашениях.

В странах Европейского Союза предприниматели и государственные учреждения уже используют так называемые интероперабельные стандарты в формате, пригодном для чтения и обработки компьютерами. В частности электронные счета обязательны при государственных закупках business-to-government (B2G). Документы передаются через специальную сеть Peppol (Pan-European Public Procurement OnLine). Peppol — инструмент-посредник между системами электронных закупок и электронными счетами. Он работает по определенным единым техническим стандартам и требует, чтобы у участников сети бизнес-процессы имели одинаковую структуру.

В Украине счета eDelivery можно будет сформировать на базе портала "Дия" — вскоре там появится новая электронная услуга, работающая как сертифицирована точка доступа в соответствии со спецификацией Peppol.

О новых сервисах в приложении "Дия" издание "Комментарии" рассказывало своим читателям.


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Источник: https://thedigital.gov.ua/news/torguvati-bez-paperiv-za-koordinatsii-mintsifri-realizovani-obmini-elektronnimi-invoysami-z-polshcheyu-i-virmenieyu-nastupna-moldova
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