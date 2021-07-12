Эксперт прогнозирует резкий скачок курса Bitcoin: подробности (ФОТО)

Известный аналитик Уильям Клементе сделал прогноз по поводу главной криптовалюты Bitcoin. Данные появились на его официальной странице в Twitter, где у него насчитывается более ста тысяч читателей.

Резкий скачок курса Bitcoin. Фото из открытых источников.

Эксперт опубликовал график с индикатором изменения стоимости Bitcoin. Его показатели говорят о возможности выхода данной криптовалюты из узкого диапазона и начале крупного движения котировок, которое он называет "гонкой быков".

"Bitcoin начинает первое серьезное сжатие волатильности, с тех пор, как в апреле снизилась цена на АТН, а в июле прошлого года нас подтолкнуло к бычьему бегу. Необычное явление", — пишет аналитик.

Отметим, что вчера Уильям Клементе предсказал самое сильное сжатие волатильности с момента снижения цены с 65 тысяч долларов за одну монету Bitcoin.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что злоумышленники осуществили хакерскую атаку на сайт Bitcoin.org. В результате неё портал временно оказался недоступным. Хакеры выдвинули свои требования для "выкупа". Они готовы прекратить DDoS-атаку после того, как им заплатят одну монету Bitcoin. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что основатель компании Navellier & Associates, которая управляет фондами Луи Навелье сделал заявление, касательно курса самой популярной криптовалюты Bitcoin. По его словам, курс данной криптовалюты может сильно обвалится. Он рассказал, до какой отметки может упасть цена за одну монету Bitcoin, а также о том почему это может произойти. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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