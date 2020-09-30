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Долететь до пациента за 90 секунд: в Британии испытали реактивный ранец медика (видео)

Пилоту-врачу необходимы специальные навыки и хорошая физическая подготовка, чтобы поддерживать собственный вес руками

сегодня, 17:19
Автор:

Любовь Блажко

Британские инженеры впервые протестировали реактивный костюм парамедика, экземпляр которого пока что только один. Испытуемым оказался сам директор компании Gravity Industries, которая работала над созданием необычного костюма. Тестирование показало, что на место происшествия можно долететь всего за 90 секунд, передает издание segodnya. 

Долететь до пациента за 90 секунд: в Британии испытали реактивный ранец медика (видео)

В Британии испытали реактивный ранец медика. Фото: korrespondent

А если бы спасатель пешком добирался до места происшествия, то это заняло бы не менее 25 минут, как сообщается на сайте Службы скорой медицинской помощи Great North (GNAAS).

Но минусы у нового снаряжения тоже есть: модель Gravity может летать не больше 10 минут. К тому же, пилоту этого костюма нужно будет научиться им управлять и иметь соответственную физическую подготовку, потому что в полете он поддерживает собственный вес руками. Еще нельзя превышать дозволенную скорость, потому что в последствии можно неудачно приземлиться и пострадать. 

Директор по операциям GNAAS поделился, что они только начинают исследовать данную технологию, поэтому для них крайне важно разработать максимально усовершенствованную модель такого костюма. Это даст возможность гораздо быстрее добираться до нужного места, чем когда-либо прежде. 


Как сообщало издание "Комментарии", гибридный дрон-пожарник начнет действовать в США.


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