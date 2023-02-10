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Что такое ChatGPT? Искусственный интеллект, который основала компания Илона Маска

Чат-бот на основе искусственного интеллекта доступен для публичного тестирования, и пользователи могут практически бесплатно опробовать его функции.

сегодня, 19:30
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Автор:

Slava Kot

Исследовательская компания OpenAI, работающая в области создания искусственного интеллекта, 1 декабря создала платформу ChatGPT. Чат-бот на основе искусственного интеллекта сразу привлек внимание пользователей и технических гигантов.

Что такое ChatGPT? Искусственный интеллект, который основала компания Илона Маска

ИИ ChatGPT создала компания Маска. Фото из открытых источников

ChatGPT – это чат-бот, который может отвечать на ваши вопросы, используя свой банк знаний ИИ, чтобы выдавать текстовые ответы. Он разработан таким образом, чтобы пользователи могли получать как технические, так и ответы на основе своих данных.


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Его создателем стала независимая исследовательская организация OpenAI, основанная Илоном Маском и Сэмом Альтманом в 2015 году. Однако Маск через три года покинул компанию, пообещав продолжить ее финансировать.

Главное отличие ChatGPT от других ИИ, что платформа может отвечать на вопросы, признавать ошибки и отклонять несоответствующие запросы. Искусственный интеллект даже может в считанные секунды написать код или решить сложные математические задачи. Миллионы пользователей интернет начали использовать ChatGPT, чтобы делать домашнее задание, планировать день, упрощать тексты, писать эссе и придумывать идеи для вечеринок. За два месяца существования ChatGPT им воспользовалось около 100 млн человек.

Успех ChatGPT привел к гонке ИИ среди технологических гигантов. Компания Microsoft, выступавшая инвестором OpenAI, пытается добавить ИИ к своим продуктам, в частности Bing. А в Google решили создать свой искусственный интеллект и интегрировать его в поисковую систему.

В настоящее время в Украине ChatGPT недоступен, поскольку OpenAI внесла страну в список запрещенных государств для использования искусственного интеллекта. В списке также находятся Россия, Иран и Венесуэла.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Google потерял 100 миллиардов долларов из-за ошибки искусственного интеллекта.

Также "Комментарии" писали ответ искусственного интеллекта на вопрос, заменит ли он людей.



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Источник: https://uk.wikipedia.org/wiki/OpenAI
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