ChatGPT создал бизнес, а его владелец увеличил доходы в 78 раз

Графический дизайнер под ником Джексон Фолл попросил у искусственного интеллекта ChatGPT помочь ему написать бизнес-план с начальным капиталом в 100 долларов. Всего через несколько дней смог заработать в 78 раз больше, чем вложил. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Jackson Greathouse Fall.

ChatGPT создал бизнес. Фото из открытых источников

Джексон Фолл решил проэкспериментировать с ChatGPT и попытаться создать бизнес-план на 100 долларов и придерживаться всех просьб искусственного интеллекта. После запроса ChatGPT предложил пользователю создать бренд под названием Green Gadget Guru. Идея бренда заключается в советах и продуктах, которые смогут помочь людям вести более экологичный образ жизни.

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Искусственный интеллект посоветовал купить домен за 8 долларов и за размещение сайта заплатил еще 29 долларов. Далее Джексон Фолл получил подробное ТС от ChatGPT и использовал другой искусственный интеллект Dall-E для оформления дизайна сайта и создания логотипа.

Следующим шагом стало создание продуктов, которые можно было бы в будущем реализовать. Таким образом, через другую графическую программу на основе искусственного интеллекта MidJourney, Фолл создал упаковку продуктов. А дальше ChatGPT написал, что пора разместить текст в блог, чтобы получать деньги из рекламы. Искусственный интеллект создал статью о 10 экологичных гаджетах для кухни. Остальные деньги ChatGPT посоветовал использовать на рекламу для соцсетей, чтобы привлечь потенциальных клиентов и увеличить посещаемость сайта.

Через три дня Джексон Фолл опубликовал, что смог с помощью советов ChatGPT заработать почти 7800 долларов на рекламе, что в 78 раз больше начальных вложений. Кроме того, свою новосозданную компанию Green Gadget Guru Джексон Фолл оценивает в 25 тыс. долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что создатель ChatGPT предупреждает об опасности искусственного интеллекта.

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