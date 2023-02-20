ChatGPT написал для Минюста законопроект: детали

Министр юстиции Украины Денис Малюска попросил ChatGPT написать законопроект о легализации проституции. Искусственный интеллект справился за 30 секунд. Итогом министр поделился в соцсети Facebook.

Фото:https://vctr.media/





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"Подозреваю, Минюст ждут сокращения уже с понедельника)", — пошутил он.













Недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что ChatGPT теперь доступен в Украине.





"Наконец-то нам удалось исправить несправедливость. Украину изъяли из списка стран, в которых блокирован ChatGPT. Программа не будет работать только на временно оккупированных Россией территориях. Чтобы враги не использовали его для антиукраинской пропаганды. Ведь ChatGPT хорошо владеет украинским, в отличие от россиян", — написал министр в Telegram.





ChatGPT – это чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный лабораторией OpenAI. Он может понимать язык людей и генерировать ответы на них на разговорном языке, спорить. Сфера применения ChatGPT широкая – от электронной коммерции до обучения. Его можно просили написать стихи, песни, сценарии.





Ранее мы писали, что успех ChatGPT привел к гонке ИИ среди технологических гигантов. Компания Microsoft, выступавшая инвестором OpenAI, пытается добавить ИИ к своим продуктам, в частности Bing. А в Google решили создать свой искусственный интеллект и интегрировать его в поисковую систему. Его создателем стала независимая исследовательская организация OpenAI, основанная Илоном Маском и Сэмом Альтманом в 2015 году. Однако Маск через три года покинул компанию, пообещав продолжить ее финансировать.





Также издание сообщало , что команда Минцифры перевыполнила план и предупредила нерациональное использование 216,7 млн. гривен на старте проекта по подключению сел к сети Интернет.