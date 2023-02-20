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ChatGPT написал для Минюста законопроект: детали

Чат-бот стал доступным в Украине с 18 февраля, с тех пор его активно тестируют чиновники, звезды и обычные граждане.

сегодня, 10:50
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Автор:

Давиденко Евгения

Министр юстиции Украины Денис Малюска попросил ChatGPT написать законопроект о легализации проституции. Искусственный интеллект справился за 30 секунд. Итогом министр поделился в соцсети Facebook.

ChatGPT написал для Минюста законопроект: детали

Фото:https://vctr.media/



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"Подозреваю, Минюст ждут сокращения уже с понедельника)", — пошутил он.


ChatGPT написал для Минюста законопроект: детали - фото 2


Недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что ChatGPT теперь доступен в Украине.


"Наконец-то нам удалось исправить несправедливость. Украину изъяли из списка стран, в которых блокирован ChatGPT. Программа не будет работать только на временно оккупированных Россией территориях. Чтобы враги не использовали его для антиукраинской пропаганды. Ведь ChatGPT хорошо владеет украинским, в отличие от россиян", — написал министр в Telegram.


ChatGPT – это чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный лабораторией OpenAI. Он может понимать язык людей и генерировать ответы на них на разговорном языке, спорить. Сфера применения ChatGPT широкая – от электронной коммерции до обучения. Его можно просили написать стихи, песни, сценарии.


Ранее мы писали, что успех ChatGPT привел к гонке ИИ среди технологических гигантов. Компания Microsoft, выступавшая инвестором OpenAI, пытается добавить ИИ к своим продуктам, в частности Bing. А в Google решили создать свой искусственный интеллект и интегрировать его в поисковую систему. Его создателем стала независимая исследовательская организация OpenAI, основанная Илоном Маском и Сэмом Альтманом в 2015 году. Однако Маск через три года покинул компанию, пообещав продолжить ее финансировать.


Также издание сообщало , что команда Минцифры перевыполнила план и предупредила нерациональное использование 216,7 млн. гривен на старте проекта по подключению сел к сети Интернет.



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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=1908597399520973&set=a.448019622245432
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