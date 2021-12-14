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Бюджетные и качественные:эксперты рассказали о лучших беспроводных наушниках 2021 года

Специалисты из Британии рассказали о лучших беспроводных наушниках

14 декабря 2021, 23:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Технические эксперты по Guardian, iNews, TechRadar и Wired назвали лучшие беспроводные наушники 2021 года. Специалисты среди кучи новинок и производителей назвали несколько вариантов, которые заслуживают вашего внимания. И вот почему.

Бюджетные и качественные:эксперты рассказали о лучших беспроводных наушниках 2021 года

Эксперты отметили их среди других новинок в 2021 году (фото из открытых источников)

Sony WF-1000XM4

Бюджетные и качественные:эксперты рассказали о лучших беспроводных наушниках 2021 года - фото 2

У них все еще есть ужасное имя, но Sony прибила его своими настоящими беспроводными наушниками четвертого поколения. Они отмечают практически все: первоклассное шумоподавление, искрящийся звук, длительное время автономной работы, надежный Bluetooth, гораздо более компактный корпус и, наконец, меньший по размеру, действительно удобный для ношения дизайн. Как и большинство наушников, они, к сожалению, не подлежат ремонту и вы не можете заменить батарейки, так что осталось немного поработать. 

Наушники Nothing Ear (1)

Бюджетные и качественные:эксперты рассказали о лучших беспроводных наушниках 2021 года - фото 3

Если вы взвесили покупку пары настоящих беспроводных наушников, но не можете переварить цену Apple AirPods Pro, ухо Nothing (1) может как раз отвечать вашим требованиям. Они находятся в более доступном конце спектра, в комплекте с передовой технологией шумоподавления и удобной посадкой. Их прозрачный дизайн также выделяет их из толпы обычных наушников.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Apple выпустила новые наушники. Американская компания Apple представила свои новые беспроводные наушники. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Данный продукт вышел под брендом Beats и называется Beats Studio Buds. Новое устройство получило систему активного шумоподавления, как в AirPods Pro, а также режим "Прозрачности". Наушники продаются в трех цветах: белом, черном и красном. В комплекте с Studio Buds будет идти кейс для зарядки, аккумулятора, которого хватит для того, чтобы зарядить наушники несколько раз.


 


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Источник: https://www.theguardian.com/technology/2021/nov/28/the-20-best-gadgets-of-2021
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