Бюджетные и качественные:эксперты рассказали о лучших беспроводных наушниках 2021 года

Технические эксперты по Guardian, iNews, TechRadar и Wired назвали лучшие беспроводные наушники 2021 года. Специалисты среди кучи новинок и производителей назвали несколько вариантов, которые заслуживают вашего внимания. И вот почему.

Эксперты отметили их среди других новинок в 2021 году (фото из открытых источников)

Sony WF-1000XM4





У них все еще есть ужасное имя, но Sony прибила его своими настоящими беспроводными наушниками четвертого поколения. Они отмечают практически все: первоклассное шумоподавление, искрящийся звук, длительное время автономной работы, надежный Bluetooth, гораздо более компактный корпус и, наконец, меньший по размеру, действительно удобный для ношения дизайн. Как и большинство наушников, они, к сожалению, не подлежат ремонту и вы не можете заменить батарейки, так что осталось немного поработать.

Наушники Nothing Ear (1)





Если вы взвесили покупку пары настоящих беспроводных наушников, но не можете переварить цену Apple AirPods Pro, ухо Nothing (1) может как раз отвечать вашим требованиям. Они находятся в более доступном конце спектра, в комплекте с передовой технологией шумоподавления и удобной посадкой. Их прозрачный дизайн также выделяет их из толпы обычных наушников.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Apple выпустила новые наушники. Американская компания Apple представила свои новые беспроводные наушники. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Данный продукт вышел под брендом Beats и называется Beats Studio Buds. Новое устройство получило систему активного шумоподавления, как в AirPods Pro, а также режим "Прозрачности". Наушники продаются в трех цветах: белом, черном и красном. В комплекте с Studio Buds будет идти кейс для зарядки, аккумулятора, которого хватит для того, чтобы зарядить наушники несколько раз.

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