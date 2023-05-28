Билл Гейтс о будущем: Google и Amazon прекратят свое существование

Американский миллиардер Билл Гейтс иногда дает прогнозы по поводу будущего. В этот раз основатель компании Microsoft выдвинул гипотезу, что нынешние технологические гиганты, такие как Google и Amazon, могут прекратить свое существование. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNBC.

Миллиардер Билл Гейтс. Фото из открытых источников

Недавно Билл Гейтс посетил конференцию, организованную Goldman Sachs и SV Angel. Во время лекции он говорил об искусственном интеллекте. По его мнению, следующая крупная технологическая компания мира станет та, что сможет создать "персональный помощник", которому мы будем поручать задачи.

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"Тот, кто победит, создаст персонального помощника, а это очень важно, поскольку человек больше никогда не пойдет на поисковый сайт или на Amazon", — говорит Гейтс и таким образом предусматривает крах существования для Google и Amazon.

Миллиардер ожидает, что этот, пока еще не созданный персональный помощник с искусственным интеллектом, сможет понять человека и изучить его привычки. Таким образом, человек не будет тратить время на поиск информации или товара, а осуществит запрос искусственного интеллекта, который все сделает за него.

Гейтс также указывает, что его компания Microsoft также пытается участвовать в разработке искусственного интеллекта, однако не указал каких-либо деталей.

"Я был бы разочарован, если бы Microsoft не пришла туда. Но я поражен несколькими стартапами, включая Inflection", — сказал Билл Гейтс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Google создала новую игру, где нужно угадать изображение, созданное искусственным интеллектом.

Также "Комментарии" писали об искусственном интеллекте, создавшем фото, что привело к падению фондового рынка на 500 млрд.