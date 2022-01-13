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Берегись аквамобиля: золотые рыбки из Израиля научились водить машины (ВИДЕО)

В опыте израильских ученых принимало участие шесть "плавучих гонщиц"

сегодня, 17:02
Автор:

Денис Подставной
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Ученые научили рыбу управлять автомобилем. Об этом пишет издание ЕuroNews. 

Берегись аквамобиля: золотые рыбки из Израиля научились водить машины (ВИДЕО)

Золотая рыбка. Фото из открытых источников

Ученые из израильского Университета Бен-Гуриона создали транспортное средство, которым могут управлять рыбы. Оно является аквариумом, установленным на мобильную подставку с колесами. 

Благодаря камере, что может считывать движение рыбки и специальной технологии, колеса робо-автомобиля поворачивались в ту сторону, в которую плыл "водитель". 

По словам исследователей, золотая рыбка смогла понять, что существует связь между её движением и движением транспорта и в итоге научилась управлять им. 

Всего в опыте принимало участие шесть "плавучих гонщиц". Все они получили по десять уроков вождения. 

Рыбки смогли направлять свои автомобиль к розовой цели на другом конце комнаты. А когда они достигали её, то получали награду в виде корма. Ученые отмечают, что рыбки могли достигать пункта назначения, даже если у них на пути находились препятствия. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что стало известно, какое видео набрало самое большое количество просмотров за все время существования сервиса YouTube. Клип на детскую песню стал первым, кто преодолел планку в десять миллиардов просмотров. Он лидирует с большим отрывом. Первое место ролик занял еще в несколько лет назад и с тех пор остается бессменным лидером. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Политолог рассказал, что может угрожать Порошенко, когда он вернется. Эксперт предположил, что Порошенко не изберут меру пресечения в виде удержания под стражей. 


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Источник: https://ru.euronews.com/2022/01/12/israeli-scientists-taught-goldfish-how-to-drive
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