Берегись аквамобиля: золотые рыбки из Израиля научились водить машины (ВИДЕО)



















Ученые научили рыбу управлять автомобилем. Об этом пишет издание ЕuroNews.

Золотая рыбка. Фото из открытых источников

Ученые из израильского Университета Бен-Гуриона создали транспортное средство, которым могут управлять рыбы. Оно является аквариумом, установленным на мобильную подставку с колесами.

Благодаря камере, что может считывать движение рыбки и специальной технологии, колеса робо-автомобиля поворачивались в ту сторону, в которую плыл "водитель".

По словам исследователей, золотая рыбка смогла понять, что существует связь между её движением и движением транспорта и в итоге научилась управлять им.

Всего в опыте принимало участие шесть "плавучих гонщиц". Все они получили по десять уроков вождения.

Рыбки смогли направлять свои автомобиль к розовой цели на другом конце комнаты. А когда они достигали её, то получали награду в виде корма. Ученые отмечают, что рыбки могли достигать пункта назначения, даже если у них на пути находились препятствия.

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