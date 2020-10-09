Армия США работает над созданием автономной системы зарядки для дронов

Армия США стремится создать автономную систему зарядки, способную поддерживать сотни дронов. Военные профинансировали четырехлетний исследовательский проект с конечной целью оснащения наземных транспортных средств зарядными станциями, с помощью которых могут заряжаться целые стаи дронов. Об этом сообщает Engadget.

ФОТО: Engadget

Иллинойсский университет в Чикаго заключил контракт на 8 миллионов долларов с исследовательской лабораторией Командования по развитию боевых возможностей. Исследователи будут работать над системой, которая позволит маленьким дронам определять местоположение ближайшей зарядной станции, путешествовать туда и заряжаться, прежде чем вернуться к своей миссии. Университет работает над алгоритмами, которые помогут дронам определить лучший маршрут к зарядному порту.

Без зарядных станций солдатам пришлось бы носить с собой тысячи батарей во время боевых задач, что не является жизнеспособным вариантом. Использование автономной системы подзарядки также означало бы, что солдатам не нужно было бы заменять батареи вручную. Таким образом, это освободит бойцов для других задач.

Исследователи, финансируемые армией, также разработают миниатюрные датчики уровня топлива для более крупных дронов. По сообщениям DroneDJ, это позволит дронам будущего, которые могут частично работать на бензине, обнаруживать, когда у них заканчивается топливо. Затем устройства могут вернуться на базу для дозаправки или подзарядки, прежде чем у них закончится заряд.

Как сообщало издание "Комментарии", американцы используют дроны для доставки книг.

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