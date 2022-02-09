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Apple приобрела стартап, создающий песни искусственным интеллектом

Стартап способен создавать мелодии с помощью искусственного интеллекта

сегодня, 01:45
Автор:

Ольга Чародий
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Американская компания Apple приобрела технологию AI Music. Стартап способен создавать мелодии с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание 9To5Mac. Технология может создавать бесплатные саундтреки посредством искусственного интеллекта. Звуковые дорожки могут быть динамичными и изменяться в зависимости от взаимодействия пользователя в реальном времени. К примеру, во время интенсивной тренировки человека изменять тональность. Разработчики уверяют, что AI Music может воспроизводить приспосабливающиеся к сердцебиению песни.

Apple приобрела стартап, создающий песни искусственным интеллектом

Apple (фото из открытых источников)

“AI Music является первым в исследовании того, как искусственный интеллект может изменять и адаптировать музыку. Проще говоря, по нашему мнению, музыка должна быть доступна и контекстуально актуальна как для ее создателей, так и для ее слушателей”, — говорится в сообщении.

Американская компания не назвала сумму, которую заплатила за покупку стартапа. Пока неизвестно, как Apple планирует привлекать технологию искусственного интеллекта в свою продукцию. В августе 2021 года компания приобрела обслуживание классической музыки Primephonic. Поэтому американский техногигант работает над серьезными улучшением своего приложения Apple Music. 

В частности, компания может использовать AI Music для создания уникальных саундтреков для пользователей Apple Fitness+. Также издание предположило, что фирма может создавать атмосферные звуки в реальном времени с помощью HomePod. Вероятно, о планах американской компании станет известно на конференции WWDC 2022 года.

Напомним, американская компания Apple официально представила новую функцию для своих смартфонов, слухи о которой ходили в Сети на протяжении последних нескольких недель.  Новинка получила название Tap to Pay. Она фактически позволяет превратить iPhone в платежный терминал.  Как указывается в материале, с помощью новой возможности предприниматели смогут использовать свои смартфоны от Apple для безопасного и бесконтактного приёма платежей. Для этого потребуется просто поднести к гаджету продавца смартфон покупателя или  банковскую карту с поддержкой NFC.




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Источник: https://9to5mac.com/2022/02/07/apple-acquires-startup-with-tool-that-creates-songs-with-ai/
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