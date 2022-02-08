Слухи подтвердились: Apple официально представила новую функцию для iPhone

Apple представила новую функцию для своих гаджетов. Об этом сообщает издание IXBT.

Apple. Фото из открытых источников

Американская компания Apple официально представила новую функцию для своих смартфонов, слухи о которой ходили в Сети на протяжении последних нескольких недель. Новинка получила название Tap to Pay. Она фактически позволяет превратить iPhone в платежный терминал.

Как указывается в материале, с помощью новой возможности предприниматели смогут использовать свои смартфоны от Apple для безопасного и бесконтактного приёма платежей. Для этого потребуется просто поднести к гаджету продавца смартфон покупателя или банковскую карту с поддержкой NFC.

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