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Слухи подтвердились: Apple официально представила новую функцию для iPhone

Apple представила функцию Tap to Pay

сегодня, 20:02
Автор:

Денис Подставной
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Apple представила новую функцию для своих гаджетов. Об этом сообщает издание IXBT. 

Слухи подтвердились: Apple официально представила новую функцию для iPhone

Apple. Фото из открытых источников

Американская компания Apple официально представила новую функцию для своих смартфонов, слухи о которой ходили в Сети на протяжении последних нескольких недель.  Новинка получила название Tap to Pay. Она фактически позволяет превратить iPhone в платежный терминал. 

Как указывается в материале, с помощью новой возможности предприниматели смогут использовать свои смартфоны от Apple для безопасного и бесконтактного приёма платежей. Для этого потребуется просто поднести к гаджету продавца смартфон покупателя или  банковскую карту с поддержкой NFC.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Ryanair приостановила продажу всех билетов на рейсы из двух украинских аэропортов: почему отменили полеты. Лоукост-авиакомпания приостановила продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона.

Читайте также о том, что на интервью иностранного СМИ с Денисом Пушилиным отреагировали в украинском правительствеМинистр культуры пригрозил журналистам Reuters санкциями за интервью с главарем донецких окупантов. Отмечается, что чиновника возмутило то, что встреча журналиста с Пушилиным состоялась в Донецке. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Ющенко обратился к украинцам. Просит учесть три приоритета, чтоб спасти государство. Третий президент Украины призвал украинцев к единению перед внешними вызовами, стоящими перед нашим государством. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://www.ixbt.com/news/2022/02/08/apple-predstavila-novuju-funkciju-dlja-iphone--smartfon-mozhno-prevratit-v-platjozhnyj-terminal.html
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