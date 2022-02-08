Слухи подтвердились: Apple официально представила новую функцию для iPhone

Рубрики
МЕНЮ
Денис Подставной
Apple представила новую функцию для своих гаджетов. Об этом сообщает издание IXBT.
Apple. Фото из открытых источников
Американская компания Apple официально представила новую функцию для своих смартфонов, слухи о которой ходили в Сети на протяжении последних нескольких недель. Новинка получила название Tap to Pay. Она фактически позволяет превратить iPhone в платежный терминал.
Как указывается в материале, с помощью новой возможности предприниматели смогут использовать свои смартфоны от Apple для безопасного и бесконтактного приёма платежей. Для этого потребуется просто поднести к гаджету продавца смартфон покупателя или банковскую карту с поддержкой NFC.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Ryanair приостановила продажу всех билетов на рейсы из двух украинских аэропортов: почему отменили полеты. Лоукост-авиакомпания приостановила продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона.
Читайте также о том, что на интервью иностранного СМИ с Денисом Пушилиным отреагировали в украинском правительстве. Министр культуры пригрозил журналистам Reuters санкциями за интервью с главарем донецких окупантов. Отмечается, что чиновника возмутило то, что встреча журналиста с Пушилиным состоялась в Донецке. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Сайт "Комментарии" информировал о том, что Ющенко обратился к украинцам. Просит учесть три приоритета, чтоб спасти государство. Третий президент Украины призвал украинцев к единению перед внешними вызовами, стоящими перед нашим государством. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости