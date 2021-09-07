Apple отложила запуск функции усиления защиты детей от насилия

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Ольга Чародий
После шквала критики сканирования фотографий iCloud на
детскую порнографию, Apple отложила ее запуск на неопределенный термин. Об этом сообщает американское издание 9to5Mac
со ссылкой на ответ компании. Как известно, недавно Apple объявила о новых
возможностях для защиты безопасности детей во время пользования iPhone, iPad и
Mac. Речь идет о введении функции усиления защиты детей от насилия. Однако в
компании уверяют, что никто не будет пересматривать частные фото пользователей
на наличие детской порнографии.
Apple (фото из открытых источников)
Отметим, что Apple планировала добавить новые функции для
защиты детей в iOS 15 iPadOS 15 watchOS 8 и macOS Monterey на релизе новых ОС,
который состоится в сентябре. Сначала нововведения коснулись бы пользователей в
США.
Однако ТехноГигант учел негативные отзывов клиентов и
правозащитных организаций и решил отложить запуск на неопределенный срок.
Напомним, американская компания Apple выпустила новую версию для своей операционной системы iOS. В новинке разработчики исправляют ошибки, которые могли возникать у пользователей прошлой версии. Апдейт под названием 14.7.1 вышел как для iOS, так и для операционной системы, установленной на планшетных компьютерах Apple iPad OS.
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