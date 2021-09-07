Apple отложила запуск функции усиления защиты детей от насилия

После шквала критики сканирования фотографий iCloud на детскую порнографию, Apple отложила ее запуск на неопределенный термин. Об этом сообщает американское издание 9to5Mac со ссылкой на ответ компании. Как известно, недавно Apple объявила о новых возможностях для защиты безопасности детей во время пользования iPhone, iPad и Mac. Речь идет о введении функции усиления защиты детей от насилия. Однако в компании уверяют, что никто не будет пересматривать частные фото пользователей на наличие детской порнографии.

Apple (фото из открытых источников)

Отметим, что Apple планировала добавить новые функции для защиты детей в iOS 15 iPadOS 15 watchOS 8 и macOS Monterey на релизе новых ОС, который состоится в сентябре. Сначала нововведения коснулись бы пользователей в США.

Однако ТехноГигант учел негативные отзывов клиентов и правозащитных организаций и решил отложить запуск на неопределенный срок.

"В прошлом месяце мы объявили о планах добавление функций для защиты детей от преступников, которые используют средства коммуникации для их вербовки и незаконной эксплуатации, а также ограничить распространение материалов сексуального насилия над детьми. Основываясь на отзывах клиентов, правозащитных организаций, исследователей и других лиц, мы решили выделить дополнительное время, чтобы собрать информацию и внести улучшения, прежде чем запускать эти критически важные функции защиты детей ", — говорится в заявлении Apple.

Напомним, американская компания Apple выпустила новую версию для своей операционной системы iOS. В новинке разработчики исправляют ошибки, которые могли возникать у пользователей прошлой версии. Апдейт под названием 14.7.1 вышел как для iOS, так и для операционной системы, установленной на планшетных компьютерах Apple iPad OS.





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