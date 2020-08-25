Apple откроет свой первый магазин на воде

Технологический гигант Apple скоро откроет свой самый уникальный магазин в Сингапуре. Он станет первым в мире магазином Apple на воде. Об этом сообщает информационное издание The Online Citizen.

Третий магазин Apple в городе-государстве откроется на территории гостиничного комплекса Marina Bay Sands. Он будет представлять собой круглую сферу, которая будет плавать в водах залива Марина-Бэй. Ночью здание будет подсвечено синим цветом и логотипом компании Apple. Дата открытия магазина остается неизвестной.

"Apple Marina Bay Sands скоро прибудет в Сингапур для открытия первого в мире магазина Apple на воде", - сказал представитель Apple. В сообщении также говорится, что новый магазин поможет сингапурцам не только "улавливать свои идеи и увлечения", но также "исследовать, объединяться и создавать что-то новое".

Первый в Сингапуре магазин Apple был открыт в 2017 году, он расположен в торговом центре Knightsbridge на Орчард-роуд. Второй магазин находится в аэропорту Jewel Changi, который был открыт в июле прошлого года. В глобальном плане это будет 512-й магазин Apple.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple угрожает популярному разработчику видеоигр.

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