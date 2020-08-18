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Apple угрожает популярному разработчику видеоигр

Epic Games призвала противостоять абсолютной монополии Apple

сегодня, 10:37
Автор:

Павел Зинченко

Epic Games заявила, что Apple угрожает закрыть ее учетную запись, что отключит компанию от инструментов разработки iOS и macOS. Об этом сообщает Apple Insider.

Epic проинформировала общественность о предстоящем прекращении действия учетной записи через Twitter, заявив, что запрашивает временный запретительный судебный приказ, чтобы Apple не предприняла "любых неблагоприятных действий".

Apple угрожает популярному разработчику видеоигр

В рамках удаления Apple лишает Epic доступа к инструментам разработки программного обеспечения, эффективно нейтрализуя Unreal Engine компании и вместе с ним сотни приложений для iOS и Mac. Epic в своей заявке утверждает, что программное обеспечение, которое предоставляется сторонним разработчикам по лицензии, не нарушает политику Apple. "Apple атакует весь бизнес Epic в несвязанных областях", - говорится в иске Epic.

Нынешняя борьба между двумя гигантами началась 14 августа, когда Epic ввела "прямые платежи" для чрезвычайно популярной игры Fortnite, эффективно обойдя 30% комиссии Apple за цифровые товары. Менее чем через восемь часов Apple удалила Fortnite из App Store, заявив, что Epic нарушила правила и условия App Store десятилетней давности.

Epic, предвидя этот шаг, ответила судебным иском, в котором утверждала, что Apple стала "бегемотом, стремящимся контролировать рынки, блокировать конкуренцию и подавлять инновации", и утверждает, что размер и охват компании "намного превосходят любого технологического монополиста в истории". Epic уже давно критикует 30% -ную комиссию Apple за цифровую технику, а в июле генеральный директор Тим Суини назвал ее "абсолютной монополией".

Как сообщало издание "Комментарии", стало известно, когда Apple презентует iPhone 12.


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