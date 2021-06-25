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Главная Новости IT технологии Apple готовится к выпуску новой версии AirPods: что известно
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Apple готовится к выпуску новой версии AirPods: что известно

Инсайдеры рассказали о планах компании Apple

сегодня, 19:47
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Apple готовится к выпуску новой версии своих беспроводных наушников AirPods. Об этом сообщает издание DigiTimes. 

Apple готовится к выпуску новой версии AirPods: что известно

Apple готовится к выпуску новых наушников. Фото из открытых источников

По информации издания, сразу семь компаний из цепи поставок Apple начали отгружать комплектующие для Bluetooth-наушников "AirPods 3". В списке поставщиков значатся такие компании, как: LG Innotek, Kinsus, Unimicron, Nan Ya, Zhen Ding, AT&S и Semco.

Сообщается, что данная информация была получены из отраслевых источников, которые хорошо знакомы с текущей ситуацией. Также стало известно, что продажи этого устройства должны начаться ближе к концу текущего года. 

Ранее в Сети появлялась информация, в которой указывалось, что обновленная модель AirPods получит внешний вид схожий со старшей Pro- версией. Однако, в них будет отсутствовать сменные амбушюры и технология активного шумоподавления. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что по сообщениям инсайдеров американская компания Apple прекратила производство одного из своих смартфонов последней, на данный момент, 12 серии. Стала известна причина данного решения, а также будущие планы компании. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что в Сети появились фотографии нового смартфона от компании Applle. На снимке были изображены макеты iPhone 13, которые производители используют в производстве чехлов. Инсайдеры утверждают, что новика будет немного больше в толщину, чем предыдущие модели, однако это будет обусловлено новым "железом" внутри аппарата. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://www.digitimes.com/index.asp
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