Apple больше не самая дорогая компания мира: кто сдвинул технологического гиганта с первого места

12 января завершились торги на фондовом рынке, показавшие нового лидера среди самых дорогих компаний мира. Компания Microsoft впервые с 2021 года опередила Apple и стала самой дорогой в мире. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.



Microsoft обогнала Apple и стала самой дорогой компанией мира. Фото из открытых источников

На торгах акции Apple поднялись на 0,2%, что помогло компании увеличить свою рыночную стоимость до 2,875 трлн долларов. Однако компания Microsoft увеличила свои акции на 1% и таким образом стала самой дорогой в истории с ценой 2,887 трлн долларов. В итоге Microsoft обогнал Apple на 12 млрд долларов.

В целом в 2024 году наблюдается падение акций Apple на 3%. В первую очередь это связано с беспокойствами по поводу спроса на смартфоны компании. В частности, больше всего спрос упал в Китае, где экономика медленно возвращается после жестких мер после пандемии коронавируса. Тогда как акции Microsoft постепенно увеличиваются. Частично это связано с лидерством компании в сфере развития искусственного интеллекта благодаря инвестициям в компанию OpenAI, являющуюся разработчиком ChatGPT.

Несмотря на это, рекорд по крупнейшей в истории рыночной стоимости компании до сих пор остается за Apple – в декабре 2023 года максимальные показатели достигли 3,081 трлн долларов.

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