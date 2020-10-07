Американские конгрессмены выступают против монополии техногигантов

В США Судебный комитет Палаты представителей обвинил технологических гигантов вроде Google, Amazon, Facebook и Apple, в монополии и призвал к изменениям в соответствующем законодательстве. В докладе, поддержанном законодателями-демократами, содержится призыв к изменениям, которые могут привести к роспуску некоторых крупнейших технологических компаний Америки. Об этом сообщает В докладе, поддержанном законодателями-демократами, содержится призыв к изменениям, которые могут привести к роспуску некоторых крупнейших технологических компаний Америки. Об этом сообщает FR24 News

Эта рекомендация последовала за 16-месячным расследованием Конгресса в отношении Google, Amazon, Facebook и Apple.

"У этих компаний слишком много власти, и эту власть необходимо взять под контроль", — написали депутаты-демократы, работающие над расследованием

Тем не менее, республиканцы, участвовавшие в расследовании, не согласились с рекомендациями. В своем заявлении конгрессмен-республиканец Джим Джордан отверг отчет как "пристрастный" и сказал, что документ вносит "радикальные предложения, которые изменят антимонопольный закон в соответствии с видением крайне левых".

В последние годы американские технологические компании стали подвергаться более пристальному вниманию Вашингтона из-за их влияния и мощи. Расследование судебного комитета Палаты представителей — лишь одно из нескольких расследований, с которыми сталкиваются такие компании, как Facebook и Apple.



В отчете, написанном сотрудниками комитета, компании обвиняются в взимании высоких комиссий, принуждении мелких клиентов к невыгодным контрактам и использовании "убийственных приобретений" для препятствования соперникам. Но разногласия в Вашингтоне между республиканцами и демократами делают перспективу значимых действий против компаний маловероятной, считает технический аналитик Дэн Айвс из Wedbush Securities.

"Отсутствие консенсуса и расхождения между двумя сторонами по вопросам антимонопольного законодательства остаются серьезной проблемой в достижении цели", — сказал аналитик

Конгрессмены против монополии техногигантов

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