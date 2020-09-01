Amazon развернет масштабную доставку посылок с помощью дронов

Федеральное управление гражданской авиации заявило, что Amazon получила федеральное разрешение на эксплуатацию своего парка дронов для доставки Prime Air, что стало важной вехой, которая позволяет компании расширять беспилотную доставку посылок. Об этом сообщает CNBC.

Утверждение федерального разрешения предоставит Amazon широкие привилегии "безопасно и эффективно доставлять пакеты клиентам", - говорится в сообщении агентства. Сертификация проходит в соответствии с частью 135 правил FAA, которая дает Amazon возможность перевозить имущество на небольших дронах "за пределами прямой видимости" оператора.

Amazon заявила, что будет использовать сертификацию FAA, чтобы начать тестирование поставок клиентам. Компания заявила, что прошла тщательную подготовку и представила подробные доказательства того, что ее операции по доставке дронами безопасны, включая демонстрацию технологии инспекторам FAA.

Amazon добавила, что, хотя парк Prime Air не готов немедленно развернуть масштабную доставку посылок, дроны активно летают и тестируют технологию. Компания сосредоточилась на доставке дронами, чтобы быстрее доставлять посылки членам Prime. С прошлого года Amazon также вложила миллиарды долларов в переход от двухдневной доставки к однодневной.

Amazon начала тестировать дроны доставки в 2013 году, стремясь доставить посылки к порогу клиентов за 30 минут или меньше. В августе 2019 года компания подала петицию на утверждение этих планов в FAA. В своей петиции Amazon заявила, что доставка будет осуществляться в районы с низкой плотностью населения, а посылки будут весить 2,5 килограмма или меньше.

Как сообщало издание "Комментарии", Amazon создаст сеть спутникового интернета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!