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Amazon создаст сеть спутникового интернета: в проект вложено миллиарды долларов

Amazon заявляет, что широкополосный доступ к интернету является ненадежным во многих регионах

сегодня, 14:01
Автор:

Павел Зинченко
Amazon создаст сеть спутникового интернета: в проект вложено миллиарды долларов

Онлайн-ритейлер Amazon вложит свыше 10 миллиардов долларов в создание сети спутникового интернета под названием Kuiper, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление старшего вице-президента компании Дэйва Лимпа. Об этом сообщает издание BIN.ua.

"По-прежнему слишком много мест, где широкополосный доступ является ненадежным или вообще не существует. Kuiper это изменит. Наши инвестиции в размере 10 миллиардов долларов обеспечат создание рабочих мест и инфраструктуры в США, что поможет убрать этот недостаток ", - заявил Лимп.

Это заявление прозвучало после того, как Федеральное агентство по связи США (FCC) в четверг одобрило реализацию данного проекта спутникового интернета компании. "Мы пришли к выводу, что одобрение заявки по поводу Kuiper будет служить общественным интересам при условии соблюдения указанных требований и условий. Услуги широкополостного доступа, который предлагает Kuiper, принесут выгоду американским потребителям", - говорится в документе ведомства.

В рамках проекта Kuiper компания планирует запустить на околоземную орбиту 3236 спутников. Amazon заявляет, что развернет спутники в пять этапов и обслуживание начнется, когда на орбите будет 578 спутников.

Как сообщало издание "Комментарии", голосовой ассистент Amazon сможет открывать мобильные приложения.


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