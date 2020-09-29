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Amazon представила уникальную технологию для бесконтактной оплаты

Распознавание ладони более конфиденциально, чем другие биометрические технологии

29 сентября 2020, 16:05
Автор:

Павел Зинченко

Компания Amazon представила новую технологию распознавания ладони в паре магазинов в Сиэтле и видит ее более широкое применение в таких местах, как стадионы и офисы. Разработка носит название Amazon One. Об этом сообщает издание Beaumont Enterprise.

Amazon представила уникальную технологию для бесконтактной оплаты

Для использования данной технологии требуется создание электронного "отпечатка ладони", который учитывает особенности строения руки пользователя, узора линий, вен и другие показатели. Когда такой отпечаток создан и привязан к банковскому счёту, клиенту остаётся только поднести ладонь к специальному считывателю, чтобы пройти идентификацию и оплатить покупки. 

По словам Дилипа Кумара, вице-президента по розничной торговле и технологиям, компания выбрала распознавание ладони, потому что это более конфиденциально, чем другие биометрические технологии.

Компания планирует развернуть Amazon One в качестве опции в других магазинах Amazon в ближайшие месяцы, речь в первую очередь идет о продуктовых магазинах Whole Foods Market. Но Amazon считает, что эта технология применима где угодно. Люди могут создать учетную запись Amazon One с помощью номера мобильного телефона и кредитной карты. Учетная запись Amazon не требуется.

Как сообщало издание "Комментарии", Amazon создает собственный игровой сервис.


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