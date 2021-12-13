Журнал Time объявил Илона Маска «Человеком года»

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Ольга Чародий
Инженер, предприниматель и миллиардер Илон Маск стал победителем в номинации "Человек года-2021" по версии американского журнала Time. Об этом сообщается на странице издания в Twitter.Имя бизнесмена было названо на церемонии, трансляция которой велась на канале издания в YouTube. Маск в 2021 году стал самым богатым человеком в мире, а его SpaceX обогнала другие американские компании, в частности, Boeing, в космической гонке.
Илон Маск - фото из открытых источников
Редакция журнала также обратила внимание на заинтересованность предпринимателя вопросами изменения климата, развития искусственного интеллекта и использования криптовалюты.
В 2020 году победителями в этой номинации стали сразу два человека – президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Год назад это звание было присуждено экоактивистке Грети Тунберг.
Напомним, Илон Маск намерен оставить свою работу. Такое заявление Маск сделал в четверг, 9 декабря. "Я думаю о том, чтобы уволиться с работы", – написал Маск в твите на своей странице в Twitter, не прибегая к деталям. Не сразу было понятно, серьезно ли Маск собирается покинуть свой пост. Маск, также являющийся основателем и генеральным директором ракетной компании SpaceX, а также возглавляющий стартап Neuralink и инфраструктурную компанию The Boring Company, сказал во время телефонной конференции в январе, что он ожидает быть генеральным директором Tesla в течение "несколько лет". В прошлом месяце он спросил своих подписчиков в Twitter, должен ли он продать 10% своей доли в производстве электромобилей, на что большинство согласилось. С тех пор он продал акции на сумму около 12 миллиардов долларов.
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