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Журнал Time объявил Илона Маска «Человеком года»

Маск в 2021 году стал самым богатым человеком в мире, а его SpaceX обогнала другие американские компании

13 декабря 2021, 23:56
Автор:

Ольга Чародий
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Инженер, предприниматель и миллиардер Илон Маск стал победителем в номинации "Человек года-2021" по версии американского журнала Time. Об этом сообщается на странице издания в Twitter.Имя бизнесмена было названо на церемонии, трансляция которой велась на канале издания в YouTube. Маск в 2021 году стал самым богатым человеком в мире, а его SpaceX обогнала другие американские компании, в частности, Boeing, в космической гонке.

Журнал Time объявил Илона Маска «Человеком года»

Илон Маск - фото из открытых источников

Редакция журнала также обратила внимание на заинтересованность предпринимателя вопросами изменения климата, развития искусственного интеллекта и использования криптовалюты.

"Этот человек имеет экстраординарное влияние на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за ее пределами. От экзистенциального кризиса изменения климата, от проблем неравенства до новых пределов возможного – никто не воплощает тему в этом году лучше, чем Илон Маск”, – заявил на церемонии главный редактор издания Эдвард Фельзенталь.

В 2020 году победителями в этой номинации стали сразу два человека – президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Год назад это звание было присуждено экоактивистке Грети Тунберг.


Напомним, Илон Маск намерен оставить свою работу. Такое заявление Маск сделал в четверг, 9 декабря. "Я думаю о том, чтобы уволиться с работы", – написал Маск в твите на своей странице в Twitter, не прибегая к деталям. Не сразу было понятно, серьезно ли Маск собирается покинуть свой пост. Маск, также являющийся основателем и генеральным директором ракетной компании SpaceX, а также возглавляющий стартап Neuralink и инфраструктурную компанию The Boring Company, сказал во время телефонной конференции в январе, что он ожидает быть генеральным директором Tesla в течение "несколько лет". В прошлом месяце он спросил своих подписчиков в Twitter, должен ли он продать 10% своей доли в производстве электромобилей, на что большинство согласилось. С тех пор он продал акции на сумму около 12 миллиардов долларов.


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Источник: https://twitter.com/TIME/status/1470372755384291331?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1470372755384291331%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbykvu.com%2Fua%2Fbukvy%2Fzhurnal-time-oholosyv-ilona-maska-liudynoiu-roku%2F
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