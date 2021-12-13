Журнал Time объявил Илона Маска «Человеком года»

Инженер, предприниматель и миллиардер Илон Маск стал победителем в номинации "Человек года-2021" по версии американского журнала Time. Об этом сообщается на странице издания в Twitter.Имя бизнесмена было названо на церемонии, трансляция которой велась на канале издания в YouTube. Маск в 2021 году стал самым богатым человеком в мире, а его SpaceX обогнала другие американские компании, в частности, Boeing, в космической гонке.

Илон Маск - фото из открытых источников

Редакция журнала также обратила внимание на заинтересованность предпринимателя вопросами изменения климата, развития искусственного интеллекта и использования криптовалюты.

"Этот человек имеет экстраординарное влияние на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за ее пределами. От экзистенциального кризиса изменения климата, от проблем неравенства до новых пределов возможного – никто не воплощает тему в этом году лучше, чем Илон Маск”, – заявил на церемонии главный редактор издания Эдвард Фельзенталь.

В 2020 году победителями в этой номинации стали сразу два человека – президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Год назад это звание было присуждено экоактивистке Грети Тунберг.





"Я думаю о том, чтобы уволиться с работы", – написал Маск в твите на своей странице в Twitter, не прибегая к деталям. Не сразу было понятно, серьезно ли Маск собирается покинуть свой пост.

Маск, также являющийся основателем и генеральным директором ракетной компании SpaceX, а также возглавляющий стартап Neuralink и инфраструктурную компанию The Boring Company, сказал во время телефонной конференции в январе, что он ожидает быть генеральным директором Tesla в течение "несколько лет". В прошлом месяце он спросил своих подписчиков в Twitter, должен ли он продать 10% своей доли в производстве электромобилей, на что большинство согласилось. С тех пор он продал акции на сумму около 12 миллиардов долларов.

Напомним,

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