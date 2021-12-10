Илон Маск планирует уволиться: что повлияло на решение директора Tesla

Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск намерен оставить свою работу. Такое заявление Маск сделал в четверг, 9 декабря. Об этом сообщает Fox News.

Илон Маск - фото из открытых источников

"Я думаю о том, чтобы уволиться с работы", – написал Маск в твите на своей странице в Twitter, не прибегая к деталям.

Не сразу было понятно, серьезно ли Маск собирается покинуть свой пост.

"Было бы хорошо иметь чуть больше свободного времени, а не просто работать днем и ночью. Весьма интенсивно", — заявил Илон Маск.

Маск, также являющийся основателем и генеральным директором ракетной компании SpaceX, а также возглавляющий стартап Neuralink и инфраструктурную компанию The Boring Company, сказал во время телефонной конференции в январе, что он ожидает быть генеральным директором Tesla в течение "несколько лет".



В прошлом месяце он спросил своих подписчиков в Twitter, должен ли он продать 10% своей доли в производстве электромобилей, на что большинство согласилось. С тех пор он продал акции на сумму около 12 миллиардов долларов.

Как сообщали ранее "Комментарии", известный американский миллиардер, а также основатель таких компаний, как Tesla и SpaceX Илон Маск, озабочен падением рождаемости . Илон Маск заявил, что быстро падающие низкие коэффициенты рождаемости являются одним из главных рисков для цивилизации. По мнению Маска, если у людей не будет больше детей, цивилизация рухнет. Предприниматель добавил, что некоторые считают, что в мире слишком много людей и что население растет бесконтрольно. Такое мнение он считает ошибочным и говорит, что все наоборот. Маск призвал таких людей взглянуть на данные исследований.

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